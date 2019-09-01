住院醫師納勞基法上路　這科別「外訓多」班表最難排！

▲住院醫師納勞基法，工作須符合勞動部工時指引。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

住院醫師納入《勞基法》今（1）日上路，嚴格規範工時與休假，雖有望緩解醫師過勞問題，但與此同時，卻有部分科別醫師的班表受到影響，尤其以外訓較多的家醫科醫師，因須符合每日正常工時不得超過10小時，連同延長工時不得超過28小時規定，在門診前一天無法排值班，最後只剩假日班等「爛班」可排。

依照衛福部規定，家庭醫學科住院醫師，需到內、外、婦、兒、急診等11科別完成1至5個月不等的外部訓練，但在輪訓期間，仍需同時進行門診醫療工作訓練，第一年住院醫師每週1個半天、第二年2個半天、第三年3個半天，無論是門診與外訓，皆列入未來考績指標。

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而住院醫師納入勞基法後，須符合每日正常工作過10小時，連同延長工時不得超過28小時規定；輪班者每日連同延長工時不得超過13小時，且2次執勤間須間隔10小時。每4周總工作時間上限為320小時，也就是每週工作須低於80小時，才算合法。

南部醫學中心住院醫師向《ETtoday》反應，勞基法上路後，家醫科處境變得「有點為難」，為了符合連續工作不得超過28小時的規定，如果當天被排門診，前一天就不能安排值班，否則會有超時工作的問題。

▲醫師納勞基法正式上路，衛福部將在3個月後進行總檢討。（圖／記者嚴云岑攝）

該住院醫師舉例，像是第二年住院醫師需每週看2天門診，一個月就有8天平日無法排值班，最後只能被排到假日值班。此外，家醫科醫師經常需到社區居家訪視，車程也算在工時內，如果遇到塞車，可能就無法再工時內打卡下班，也會為了符合工時，少訪視一些病患。但該名住院醫師仍強調，「贊同醫師納入勞基法」，雖然現在可能有一時混亂，但長遠看來仍是好事。

家醫科醫師排班問題，並非個別醫院特例。台北市職業醫師工會會員、北部醫學中心住院醫師也表示，家醫科外訓時還要兼顧科內職責，若科別間協調過程不順利，或者不願配合門診時間，的確容易被排到爛班。週六、日或假日上班人數少，負擔也較大。不過，他也強調，只要有符合值班隔天輪休的排班模式，總工時基本上不會超標。

面對住院醫師反應，衛福部醫事司司長石崇良回應，住院醫師納勞基法才剛上路，只能先要求符合工時指引，衍伸問題後續再檢討。至於班爛不爛，比較像是主管協調問題，非勞基法能解決。

此外，石崇良也強調，勞基法自民國73年實施至今，也不是盡善盡美，住院醫師首次納入實施，一定有很多問題待處理，「真的不應該過度苛求」。衛福部也會在實施3個月後進行總檢討，逐一改善缺失。