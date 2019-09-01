獨／兒「人肉核彈」垂直重擊！她下體爆血...痛暈倒地　醫驚：這器官沒救了



▲人妻平時和孩子常有肢體上的碰撞和接觸，力道沒控制好卻釀成悲劇。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／採訪報導

面對孩子，你給他們形容詞是什麼，有人說「小孩是魔鬼」，尤其是學齡前的男孩子更顯得調皮搗蛋，常讓爸媽好頭痛！婦產科名醫李偉浩獨家分享特殊案例，某天一名臉色蒼白的媽媽抱著腫脹的肚子就醫，主訴痛到快暈倒且下體不斷出血，事發原因竟是兒子如「人肉核彈」垂直重擊她的肚子。醫師一檢查驚嘆：「這沒救了！」

在醫院急診遇到的患者形形色色，振興醫院婦產部醫師李偉浩分享院內同仁收治的特殊案例，一名30多歲的年輕媽媽，某天與先生和4歲兒子一同就醫，只見她捧著腫脹的肚子，臉色蒼白露出痛苦表情，吸引急診醫師上前關切。先生表示，兒子因為個性頑皮活潑，平時就喜歡用頭或身體「衝撞媽媽」，大家覺得有趣也不以為意，沒想到意外就此發生。



▲4歲兒如「人肉核彈」炸向媽媽，下體爆血痛到昏厥。（圖／Pixabay）

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李偉浩轉述，某天晚上準備睡覺時，孩子竟從地面一躍而上，重重地有如「人肉核彈」垂直摔在媽媽的肚子上，當下她痛到無法起床，且形容真的像被炸彈炸到，爆痛快暈厥。隨後發現下體出血、肚子漸漸腫脹，待疼痛感紓緩些才由先生攙扶送急診。醫師為她安排電腦斷層，發現腹腔內有液體，且疼痛點位於下腹部，因此也會診婦產科檢查婦科器官是否受傷。

李偉浩接著說，經診療過後懷疑卵巢出血，但媽媽生命徵象穩定，腹腔內血量也不多，雖然建議手術治療，但她卻無法接受，最後只好先收治住院，以藥物治療並持續監測身體狀況。沒想到休息一晚後，狀況惡化反而更痛，醫師再次為她檢查，發現腹腔內出血增加，於是仍建議開刀探查。

沒想到一開刀竟發現腹腔內出血嚴重，共超過800c.c.的血塊和鮮血在腹腔內滾動！李偉浩說，好不容易將血清洗乾淨，才發現一側的卵巢「被撞破了」，且因損傷嚴重無法修補，醫師直言「這沒救了！」在向先生解釋後把單側卵巢切除。因為孩子的調皮，導致媽媽少了一側卵巢讓夫妻倆遺憾萬分，紛紛表示早知這麼危險，就應盡早矯正孩子的魯莽行為，避免悲劇上演。