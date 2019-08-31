搶救百年老藥房！衛福部頒解釋令　中藥商符合2條件可「接班」

▲傳統中藥房抓藥過程。（圖／ETtoday資料照）

記者嚴云岑／台北報導

中藥商生存困境露曙光！衛福部中醫藥司30日公告《藥事法》第103條第2項條文解釋令，讓有2年實務經驗的業者，可在修習162小時學分後，繼續經營中藥販賣業務，延續世代傳承，延緩中藥房消失速度，但目前一間商號僅接受1人申請，若要獨立開業，仍須待修法通過後，經由國家考試，合法取得中藥販賣資格。

上千名中藥商2018年11月集結衛福部，抗議《藥事法》頒佈後，已有25年未核發中藥行業者執照，且同法28條又規定，僅有中醫師或藥師可在修習一定學分，才能在通過考試後，向衛生局申請中藥經營執照，讓傳統中藥業者淪為「無試可考」的窘境，形同安樂死。

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衛福部長陳時中當時承諾，將於3個月內解釋法令，卻遲遲未有下文，直到今年8月底終於作出回應。

▲近2千中藥商2018年11月6日衝衛福部抗議，與警爆肢體衝突。（圖／記者季相儒攝）

30日公告的解釋令中提到，得繼續經營中藥販賣業務的中藥從業人員，須符合在有固定地址從事中藥輸入、輸出、批發或零售業務2年以上，且需完成中藥概論、本草、中藥炮製、生藥學及藥事法規等合計162小時課程，才能持經衛生局認證核發的「經營中藥事實證明書」進行認證，核准後才得於原址繼續執行中藥販賣業務。

中醫藥司科長陳聘琪表示，在頒布解釋令前，衛福部已與中藥商團體開了10幾次會，並在得出共識後發布。雖然長遠看來，還是要透過修法制定國家考試，讓新生中藥商取得合法販售資格，但因涉及專業團體與業務範圍廣泛，目前尚無時程表，只能盡快處理。

▲傳統中藥商販售藥材。（圖／ETtoday資料照）

中醫藥司106年曾針對3000多名中藥商進行問卷調查，當時經營者的平均年齡為61歲，平均職業時間為26.5年，由於法規遲遲未定案，近20年來中藥商更從1萬5千多家下降至8千多家，近期每年以一成的速度減少，估計今年還會再少8、900家。

衛福部解釋令搬出後，台灣中藥從業青年權益促進會理事長古承蒲表示，感謝政府部門積極回應，讓許多百年老藥房得以生存，也正面看待目前規劃，留住人才與人員。未來也希望相關部門，能更有效率地規劃出「教考訓用」條例，讓所有中藥商的生存權都能獲得保障。