XX沒戴！夫妻慘中鏢...治好1個月又GG 　一顆藥驚揭「神秘三角關係」



▲人妻私密處反覆感染，原因竟是老公有小三？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

社會對於性的觀念越趨開放，有的人私生活複雜，導致一人染病，多人就醫的窘境。一名人妻因為發燒又頻尿就醫，被診斷為泌尿道感染，原本只要服用抗生素7天即可治癒，她卻反覆發炎，一連看過3科門診未痊癒，一問之下研判是丈夫愛愛沒戴套互相傳染，倆人一起接受治療後痊癒，但卻在1個月後再度破功，醫生意外揭發「3人打乒乓球」的真相。

腎臟科醫師洪永祥在《醫師好辣》節目中無奈感嘆，現在社會太複雜，有時私密處或泌尿道感染形成的「乒乓球效應」不只2人打！並分享曾遇一名人妻因為發燒、頻尿而被診斷為泌尿道感染，「一點都不難治療，大部分都是大腸桿菌，弄個抗生素吃7天就好。」但一翻開她的病歷，卻發現病情不簡單。



▲因為「乒乓球效應」使得細菌不斷互相傳染，久治不癒。（圖／截自《醫師好辣》Youtube）

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洪永祥解釋，人妻泌尿道反覆感染，曾看過婦產科、感染科及泌尿外科，卻在治療後不久又中鏢，細問原因可能是與結紮後的丈夫愛愛時，皆未使用保險套，擔心乒乓球效應，建議倆人一起治療，果然有段時間未復發。但過了1個月，妻子卻再度感染，讓醫師百思不得其解。

整起事件曝光的原因，洪永祥說，女子丈夫某天主動找上他「討藥」指出也要治療下體感染，並坦承在外有一個小三，苦訴因為妻子「好不了」，兩人性生活停擺，無法滿足情況下只能在外找小三。也讓醫師傻眼，「太太傳染給先生，先生傳染給小三，兩個夫妻治療好，小三再傳回給先生，先生再傳回給太太，三人一起打乒乓球，就更複雜了。」最後建議他帶小三找婦科醫師，同時治療才會痊癒。