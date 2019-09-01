錢都給妳管！台男想結婚「暗示舉動Top3」　邀你去OO＝差不多了



▲有70%的台男認為「此生一定要結婚」！（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

看著身邊朋友各個穿上白紗走上紅毯，讓你也心生想結婚的念頭嗎？讓人想結婚的理由百百種，在遇到生命中那個對的人後，要如何說出自己的下一步？交友App《SweetRing》調查發現，有超過70%台男認為「一定要結婚」，比例是女生的2倍；至於女生對於結婚則喜歡旁敲側擊，80%都會暗示並且試探對方反應。

結婚不僅是戀愛關係的昇華，也是邁向人生下一個里程碑。根據《SweetRing》調查發現，有超過70%的男生認為「人生一定要結婚才美滿」，積極尋找結婚對象。反觀女生們，則認為先有穩定交往對象再計劃也不遲，僅有30%的人明確表示要與相愛的人共組家庭，顯見男生想要擁有婚姻的比例是女生的2倍。其中有60%想婚的男生會積極主動的明示或暗示對方，僅有少數會選擇順其自然。



▲你和另一半交往多年，也有了想婚的念頭嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

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穩定交往多年，決定未來身邊的人就是他了，有80%的女生會選擇旁敲側擊，以試探男生的反應。且調查也發現，超過60%的女生會有意無意討論和規劃共同的未來，「如果以後我們結婚了…」這句話很輕易脫口而出，其次則會說「這婚紗好美哦！」暗示自己也想當最美新娘。

反觀男生，則會做些暖心舉動暗示自己「適合當老公」，其中90%男生會為女生煮飯及做家事分居1、2名，證明自己有能力給對方幸福，第3名則有30%男生會把錢給對方管。

結婚是2個家庭的結合，有70%男生選擇直接邀請對方與自己的爸媽見面，「到我家玩」也是超過半數男生會使用的話術。除此之外，直接詢問「要不要去妳家」也成為男生想見對方家長實會使用的話題，而當女生答應時，代表說「我願意」的一刻也就不遠了。



▲調查發現，男生想結婚會有的3大暗示舉動。（圖／公關提供）