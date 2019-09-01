ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

錢都給妳管！台男想結婚「暗示舉動Top3」　邀你去OO＝差不多了

點評:最近身邊的朋友好多都在忙結婚～
ETtoday健康雲

▲▼鑽戒,求婚,結婚戒指,戒指,婚姻,訂婚。（圖／免費圖庫pixabay）
▲有70%的台男認為「此生一定要結婚」！（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

看著身邊朋友各個穿上白紗走上紅毯，讓你也心生想結婚的念頭嗎？讓人想結婚的理由百百種，在遇到生命中那個對的人後，要如何說出自己的下一步？交友App《SweetRing》調查發現，有超過70%台男認為「一定要結婚」，比例是女生的2倍；至於女生對於結婚則喜歡旁敲側擊，80%都會暗示並且試探對方反應。

結婚不僅是戀愛關係的昇華，也是邁向人生下一個里程碑。根據《SweetRing》調查發現，有超過70%的男生認為「人生一定要結婚才美滿」，積極尋找結婚對象。反觀女生們，則認為先有穩定交往對象再計劃也不遲，僅有30%的人明確表示要與相愛的人共組家庭，顯見男生想要擁有婚姻的比例是女生的2倍。其中有60%想婚的男生會積極主動的明示或暗示對方，僅有少數會選擇順其自然。

情侶,小鮮肉,交往,牽手,男女朋友。（圖／記者李佳蓉攝）
▲你和另一半交往多年，也有了想婚的念頭嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

請繼續往下閱讀...

穩定交往多年，決定未來身邊的人就是他了，有80%的女生會選擇旁敲側擊，以試探男生的反應。且調查也發現，超過60%的女生會有意無意討論和規劃共同的未來，「如果以後我們結婚了…」這句話很輕易脫口而出，其次則會說「這婚紗好美哦！」暗示自己也想當最美新娘。

反觀男生，則會做些暖心舉動暗示自己「適合當老公」，其中90%男生會為女生煮飯及做家事分居1、2名，證明自己有能力給對方幸福，第3名則有30%男生會把錢給對方管。

結婚是2個家庭的結合，有70%男生選擇直接邀請對方與自己的爸媽見面，「到我家玩」也是超過半數男生會使用的話術。除此之外，直接詢問「要不要去妳家」也成為男生想見對方家長實會使用的話題，而當女生答應時，代表說「我願意」的一刻也就不遠了。

把錢都給妳管！台男想結婚「暗示舉動Top3」 。(圖／公關提供)
▲調查發現，男生想結婚會有的3大暗示舉動。（圖／公關提供）

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

關鍵字： 兩性 愛情健康 結婚 暗示 舉動 SweetRing
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

獨／兒「人肉核彈」垂直重擊！她下體爆血...痛暈倒地　醫驚：這器官沒救了

愛吃澱粉胖肚子！「15部位肥胖圖」驚曝光　營養師：少吃這2樣瘦爆

XX沒戴！夫妻慘中鏢...治好1個月又GG 　一顆藥驚揭「神秘三角關係」

雞蛋別冰冰箱！5大食物放錯「爬滿細菌」　營養師：1動作加速腐敗

影／9月新制懶人包！「10大措施」一次看懂　單身、婚育最高月領5千元

夠味又嫩！專家曝「雞排」的美味關鍵：第一步驟超重要

影／新北超商、咖啡店騎樓禁菸開罰！ 店家設菸灰缸最高罰5萬元

錢都給妳管！台男想結婚「暗示舉動Top3」　邀你去OO＝差不多了

獨／人夫偷找妹...那邊痛爆流湯！驚見兒滿頭腫爛「汁水狂湧」GG了

獨／兒「人肉核彈」垂直重擊！她下體爆血...痛暈倒地　醫驚：這器官沒救了

讀者迴響

回到最上面