不當申報3萬元！振興醫院耳鼻喉科　11月起恐遭健保停業2個月

▲振興醫院第一醫療大樓。（圖／記者黃彥傑攝）

生活中心／台北報導

振興醫院耳鼻喉科被健保署認定不當申報，需追回3萬9510點，另針對2位醫師分別處1個月與2個月的不支付處分，形同停業。對此，振興醫院回應，理解健保署有核刪壓力，會配合執行，但就算健保不支付，醫院也會以院內基金支應醫師診察費，確保病患權益不受影響。

健保署日前發函給振興醫院，指出耳鼻喉科自106年1月起至107年9月止，申報「耳垢嵌塞取出」（清除耳尿）及「鼻前部止血及鼻填塞物」（處理鼻流血）件數較多，認定有不當申報，經約訪病患，認定虛報費用達4萬8886點，但醫師不服進行申訴，最後修正虛報金額為3萬9510點，並針對浮報醫師行停診處分。

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振興醫院表示，大多數的醫師都是為病患著想，健保署認定的申報標準，可能與醫院有落差，會加強內部清查，若發現真有浮報一事，院方決不護短。至於健保要求追回的3萬9510點，院方理解健保有財務壓力，決定接受裁處，不進行申覆。

健保署表示，目前振興醫院一案仍在處理中，但細節都與院方談好，不便回應，可直接詢問醫院立場。振興醫院坦言，停業處分預計於11月1日起生效，雖然健保不支付申報點數，但醫院仍會努力確保病患權益不受影響。