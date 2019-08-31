台南登革熱再+1！　北區30多歲男「肢體出疹」二採確診

▲疾管署防疫人員於台南市北區執行孳生源查核。（圖／疾管署提供）

記者嚴云岑／台北報導

病管制署公布台南市新增1例本土登革熱病例，為北區雙安里30多歲男性，近期無出國，8月20日起出現發燒、肌肉關節痛等情形，22日曾就醫，25日肢體出疹，因症狀未改善於27日再度就醫並通報，30日二採後檢驗確診；目前個案住院中，其同住家人中亦有一人出現症狀，尚需進行二採以確認是否感染。

疾管署表示，個案可被感染期間主要活動地以北區雙安里居住地、北區北華里、安南區長安里及中西區小西門里工作地為主，其中個案位於北區北華里之工作地，鄰近8月15日公布台南第19例個案之北區工作地，惟考量同住家人亦有疑似症狀，初判不排除感染源為其住家及工作地。

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惟為防範疫情擴散，衛生單位自8月28日起已陸續完成個案住家、工作地噴霧壓罐，及周邊環境之孳生源清除、病媒蚊調查及化學防治等工作。

今年截至目前國內累計76例本土登革熱病例，為高雄市51例、台南市21例、新北市2例、桃園市1例、台北市1例。另有348例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

疾管署指出，氣象預報資料顯示近日對流雲系發展旺盛，各地午後易有局部大雨發生的機會，再次提醒雨後一週為登革熱防治關鍵期，民眾應加強環境巡查並澈底清除積水容器，避免病媒蚊孳生。

如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位及時採取防治工作。