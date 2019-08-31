作家罹患「壺腹癌」！這個病成因不明　出現3症狀就得警覺

▲兒童文學創作及研究者幸佳慧女士。（圖／幸佳慧提供）



文／謝佳君 圖／pixabay

長年關注兒童人權的兒童文學作家幸佳慧，日前提前獲頒第43屆金鼎獎特別貢獻獎。因為幸佳慧罹患壺腹癌，並曾在Facebook寫下「主治醫師說我可能領不到金鼎獎」。

「壺腹癌」並不常見，多數人對它也很陌生。但對醫生來說，壺腹癌不算太棘手的疾病，雖然手術較複雜，但因容易被早期診斷出來，通常預後都不錯，5年存活率也可達3～6成。

請繼續往下閱讀...

膽汁淤積 常見症狀：黃疸、小便茶色、糞便灰白

台北榮民總醫院肝膽腸胃科教授吳俊穎解釋，壺腹位在膽管和胰管相會進入十二指腸的交界處，當膽管進入十二指腸的括約肌長出腫瘤，就是壺腹癌。它的位置和手術都比較特殊

壺腹癌如同一般癌症，最開始不會有明顯症狀，除非篩檢，否則很難發現。但因為壺腹是「交通要塞」，一旦腫瘤阻塞膽管和胰管，膽汁淤積無法流入十二指腸，就會出現黃疸症狀，包括皮膚和眼白變黃、小便顏色變深、糞便顏色灰白，也可能胃口不佳、體重下降。

如果時間再久一點，少則3～5天，多則不出半個月，淤積的膽汁可能引發感染，出現發燒、上腹痛；甚至胰管也被堵塞，少部分患者可能併發胰臟炎，出現腹痛、噁心、想吐等症狀，末期患者還可能引起腸道出血。

所幸壺腹癌的腫瘤大約在2公分以下，堵住膽管或胰管一點點，就會出現明顯症狀，相較於膽管癌或胰臟癌發現時通常已是3～5公分，要來得早，手術預後也較佳。

吳俊穎巧妙形容壺腹癌和膽管癌或胰臟癌的差別，「一般馬路發生車禍即使撞得一蹋糊塗，稍微耽擱一下影響也不大，但很難想像好幾條道路相會的圓環（壺腹）數輛車撞在一起，可以放個幾小時或幾天不處理，」因此壺腹癌較能早期被診斷，比較少遇到末期才被診斷出的患者。

不過，如果腫瘤生長的方向是往周邊擴散、堵塞現象不嚴重，還是有可能因為症狀不明顯而疏於及早就醫、檢查，導致發現時已經是末期。

（壺腹癌可能會發燒、上腹痛；甚至胰管也被堵塞，少部分患者可能併發胰臟炎，出現腹痛、噁心、想吐等症狀。圖片來源：pixabay）



手術預後佳 5年存活率3～6成

壺腹癌早期就能診斷出來，通常可以執行「胰十二指腸切除術」，但因位處交通樞紐，林口長庚紀念醫院胃腸肝膽科主任謝森永表示，十二指腸、膽管和胰管下端都可能需要切除再重建，不過只要沒有附近組織或淋巴結的侵犯，腫瘤能清除乾淨，通常預後良好，5年存活率可達3～6成以上。

假使已進入末期、手術已經無法將腫瘤清除乾淨，則可接受化療，或者考慮

進行緩和性地開刀，將阻塞部位接通，也可放支架撐開膽管，再者也可經皮膚引流膽汁，目的都是減少膽汁淤積、引發感染，吳俊穎說。

（壺腹癌的成因不明，但以周邊的膽管來說，過去有研究認為，醃漬食物、高動物性脂肪、糖尿病、抽菸都可能提高臟發炎的機會，增加胰臟癌風險。圖片來源：pixabay）



成因不明 固定健檢可及早發現

比較麻煩的是，目前醫界對壺腹癌的成因還不清楚，多半只能從相關連性的膽管癌及胰臟癌中，推測可能原因。

吳俊穎表示，以廣義的膽管癌來說，部分教科書和文獻認為，B肝、C肝、膽管曾經發炎或感染寄生蟲，都可能增加罹患膽管癌的機會，但畢竟膽管癌患者不多，缺乏大規模研究，壺腹癌的相關研究更是少之又少。

也有一派認為，醃漬食物、高動物性脂肪、糖尿病、抽菸等，會提高胰臟發炎的機會，增加胰臟癌風險，據此推測這些風險因素和壺腹癌的關係，但吳俊穎說，這些都還沒有明確的研究證實，而且傳統還是認為壺腹比較接近膽管。

既然成因不明，吳俊穎建議，6、70歲以上長者可以每隔幾年固定接受腹部超音波和抽血檢查，如果發現膽管變粗，可以進一步做膽管鏡或核磁共振檢查，及早在還未出現症狀前就發現腫瘤，盡早摘除，一旦出現症狀則要盡快就醫。

延伸閱讀：

炒菜時多一步驟 減少致癌風險

發生率第1名的婦癌 若私密處發生此情況就得提高警覺！

腰痛檢查大多已是晚期 小心「沉默癌症」找上門

上腹脹氣可能是胃癌警訊 9大高危險群要當心

癌症自行消失並非不可能？醫：患者做到2件事 有機會擊退癌細胞

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章