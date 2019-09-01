獨／人夫偷找妹...那邊痛爆流湯！驚見兒滿頭腫爛「汁水狂湧」GG了

▲已婚男子因瞞著妻兒在外喝茶，不料卻將性病回家。（圖／記者黃克翔攝）

記者謝承恩／採訪報導

喝茶死性不改，連家人小孩都遭殃！一名35歲的上班族阿龍（化名），個性非常重義氣，婚前常跟身邊酒友出門叫小姐，婚後更變本加厲。直到今年八月下體出現分泌物，就醫檢查發現自染上4種性病，小孩也因平時與他觸摸、親吻，導致病毒感染，頭上全是紅腫及化膿的傷口，讓他悲痛寫下懺悔書，要大家不要走上他的後路。

日前一名35歲的已婚上班族阿龍，多年前仍是單身時，常在朋友慫恿下外出喝茶，事後擔心罹患性病，主動就醫篩檢，當時結果一切正常，讓他嘗了甜頭，婚後更加變本加厲喝茶數十次，再度鑄下大錯。他因酒醉買春，神智昏迷沒注意有無做好保護措施，直接上了再說，殊不知這次竟然中獎，還連累妻兒。

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今年八月阿龍發現自己尿尿時會疼痛，且出現黃綠色的分泌物，起初以為只是水喝太少、尿道發炎，直到篩檢後發現同時患有披衣菌、黴菌、陰道加德納菌、病毒感染等4種疾病，甚至透過與孩子接觸、親吻、共飲共食，使的男嬰頭上也長滿病毒坑疤，痛得哇哇大哭不已。

▲男嬰因大人觸摸、親吻連帶感染病毒，未來恐有免疫力衰退的問題。（圖／醫檢師高裕凱提供）

醫檢師高裕凱指出，喝茶、買春的人，即便染上性病多有2個禮拜的空窗期，會呈現無效篩檢，但這段期間除了性行為及性器接觸外，病毒仍會在患者摸過陰毛、陰唇、胯下、口鼻後，透過親吻、手上傷口，傳染給身邊的家人。其中愛滋病，除了會透過母體垂直感染給小孩外，黏膜、傷口接觸一樣有傳染力，得病就是一輩子的痛，終身得吃藥治療。

「這次案例小孩感染病毒後，即使吃藥治療後，未來免疫力功能都比其他一般人更弱，很容易生病感冒。因父母的一己之私，讓小孩暴露在風險中，實在冤枉。」他更提醒，許多染上性病的患者，除了沒有做好保護措施外，常難以開口到醫院檢查，反而讓災害擴大，傷害的都是身邊最親近的人。

阿龍背著妻兒在外喝茶，更悔恨寫下「我錯了！我對不起你們任何人」、「我不該拋下為人父的責任，只為了一己私慾。」、「回想起結婚前我們一起努力準備婚禮的那些日子，又想起結婚當天的那些誓言，我甚至不應該牽起妳的手走完紅毯，再想起宴客那天，現在的我根本完全頭抬不起來。」苦勸大家不要走上後路。

高裕凱提醒，如果本身有為危險行為及不當接觸，出現詭異分泌物、腫癢痛等徵兆一定要盡快就診，請民眾謹記2口訣「有接觸，就要做篩檢。有徵兆，請盡速就醫」，並誠實告知性行為對象、時間點、地點、事件、症狀等，盡速治療。除此之外，也別心存僥倖，依照現行民法及刑法來看，若傷害到以外的對象，未來也需擔負法律責任。