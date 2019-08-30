健保平均眷口數元旦起調降　90萬雇主「每年樂省30億」

▲健保平均眷口數元旦起降至0.58人，90萬雇主每年樂省30億。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

健保署今（30）日公告平均眷口數調降，明年元旦起從0.61人降至0.58人，90萬名民營企業雇主每年可少繳30億元，政府也可少繳17億元。雖然新制幫雇主省荷包，但健保一年將短少47億收入，恐讓原本吃緊的健保基金雪上加霜，就算明年基本工資調漲，可挹注16.6億保費挹注健保，若經濟尚無起色，明年恐一次短少30億元保費收入。

依照健保法規定，雇主除了要負擔員工60%的健保費外，也要負擔依附眷屬保費，因每戶眷口數不一，保費以平均眷口數為計算，依法每年需公告調整。

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健保署副署長蔡淑鈴表示，目前平均眷口數為0.61人，但受到少子化影響，去年已降至0.58人，近3年平均也只有0.59人，而平均眷口數仍沿用3年前規定。

因此7月健保會中，就有保險人代表將該項目拉出討論，要求健保署依公告調降，健保署順應表決結果辦理，明年1月起將採最新的0.58人眷口數計算。

今日健保公告中，除了平均眷口數調降外，另公告第四、第五類被保險人，也就是義務役軍人、替代役役男、軍校軍費生及低收入戶的保費，明年元旦起將從1759元調升為1785元，但於這兩類族群保費皆由政府100%負擔，明年也府將增加1億元支出。

蔡淑鈴提到，截至7月底，健保安全準備金尚有1943億，還能支應3.64個月的保險支出。雖然健保自106年起連續3年虧損超過百億，今年更恐出現700億的大逆差，但目前都在可支應範圍，除非安全準備金低於1.5個月，才會討論調漲健保費。