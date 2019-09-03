單身限定！測你「9月桃花運」旺or爛　專家警告：選它只會交到O友



▲單身的你想知道9月份桃花運怎樣嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

無論是母胎單身，或是自從和前任分手後，朝思暮想能再找個伴的單身網友們，總是期待著「下個月能脫魯」！看著身邊朋友恩愛模樣，心裡好羨慕嗎？究竟9月份是否能成功脫魯，星座塔羅專家亞提米斯拍攝影片，分析你這個月「桃花運」怎麼樣，從1～10號的塔羅牌中，選張最有感覺的，能不能脫單遇真愛，就靠它給方向了。

從1～10號中的選張你最有感覺的塔羅牌，好了嗎？

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如果你選到…

1號：聖杯騎士／逆位

亞提米斯告訴你要小心了，因為這張牌代表9月有機會遇到爛桃花，或是用情不專的對象，對方可能隱藏自己已有另一半的事實，讓你無意中成為他人感情中的小三或小王。因此建議這個月份交友可得小心探聽、摸清對方底細才好。

2號：錢幣國王／正位

這個月份的你會有桃花運！亞提米斯解釋，只是遇到的對象年紀較大，即使年紀小但個性也可能非常成熟、穩重。對方在感情方面的付出與行動較緩慢，不是一個直接、快速的人，因此倆人若想有進一步的發展機會，你勢必得主動一點，要等對方進攻，可能等到頭髮都白了。

3號：寶劍九／正位

抽到這張牌的人只能幫幫拍拍了！亞提米斯指出，代表過去讓你痛徹心扉的舊情人或是曾玩弄你感情的爛桃花又出現在你的生活中，回想起過去心痛心碎的經歷，使你整個月鬱鬱寡歡、陷入低潮。9月份的你桃花運不太好，若真的又遇到過去無緣的人，或是明知對方是渣男or渣女，建議畫清界線，別讓他／她拖垮了你。





4號：聖杯六／逆位

選擇4號者，在9月會認識一些互動不太好的對象。亞提米斯分析，對方神祕兮兮，不太分享過去感情或是對於你的想法，讓你有種猜不透、無法理解對方在想什麼的無力感。此外，也可能認識一些「冰山型對象」，若你想把冰山劈開，得花上大把心力，會因你主動而對方無回應而感到挫折。整體而言，這個月桃花運不算很好，得費心費力才可能有小小進展，不用太期待會遇到好對象。



5號：權杖八／逆位

亞提米斯分析，選擇這張牌的你，在感情面太過畫地自限，無論對自己或他人有太多限制，老覺得自己不夠好，或是對方沒有符合期待，導致你沒勇氣主動認識新對象，整個9月變得「桃花空空」。但問題出在於你，必須學會調整，降低擇偶條件或是增強自己信心，認識不同對象期間也能提升自己的桃花運。也建議想認識好對象，切勿有先入為主的觀念。

6號：權杖國王／逆位

「代表9月份要特別小心，在認識任何對象都是。」亞提米斯告戒，抽到這張牌的人，容易在這個月份遇上爛桃花，只想和你上床騙色的人，認識炮友的機會恐怕高過真愛。可能一開始很有興趣，以為有機會發展，但在上了床後突然失聯，因此再三提醒要小心。

7號：寶劍騎士／正位

亞提米斯說，你這個月會遇到好聊的對象，兩人有共同話題，容易先成為好友，保持聯絡1、2個月後變得熱絡，發展成戀人的機會高，相處過程開心又融洽，再加上對方若又是風趣、幽默的人，從朋友當起，相信會有不錯的結果。

8號：寶劍三／逆位

抽到這張牌的人，代表9月份仍對自己的愛情沒信心，亞提米斯認為，你和陌生人互動抱持著戒心、保持距離，可能是過去在感情上曾有很深的陰影，使得你不敢輕易踏出那一步。不想那麼快和對方有發展，給人一種難親近的感覺，相對的桃花也會差一點。



9號：聖杯九／正位

選擇9號牌的你，9月份多參加朋友聚會容易遇到不錯對象！亞提米斯說，你在人多地方特別容易受到不錯對象的關注，因此在這個月要努力參加活動，千萬別害羞，只要喜歡就要主動出擊認識。這個月的你桃花非常好，在未來有機會發展不錯戀情。

10號：聖杯二／正位

亞提米斯說，你在9月份有大好機會遇見好桃花，對象同樣對你有興趣且倆人有共同話題，想法與興趣契合，只是在感情發展上走的是「慢慢來路線」，彼此都在試探對方心意，想多了解一點，都還很害羞。因此想要認識想法接近又有話聊的人，在這個月可說是大好機會，幸福感大大增加。