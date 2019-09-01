▲醫師過勞像「喝醉酒」！民團贊同納勞基法，但仍希望「補完後半套」。（圖／示意圖／免費圖庫pxhere）

記者嚴云岑／台北報導

住院醫師今（1）日正式納入勞基法，工時、職災、聘僱契約到退休相關等勞動條件皆法律上保障，但仍有少數病患憂心，納入勞基法後會壓縮醫師學習時數，影響未來工作表現。對此，民團醫療改革基金會表示，這絕對多慮了，因為國際上的醫學訓練，都是以「里程碑」計算，「絕對不是每天多在醫學蹲幾個小時，就一定會學到比較多東西。」

「過勞的醫師就像喝醉酒，你敢給他們看病嗎？」醫改會副執行長朱顯光表示，醫師納勞基法所衍伸的民眾擔憂，其實就是雞生蛋、蛋生雞的問題。過去因勞動條件血汗，沒有住院醫師願意走內、外、婦、兒等科別，造成五大皆空，也出現「年輕醫師寧願救醜不救窮」等怪現象。

請繼續往下閱讀...

不過，隨著蔡英文上任後喊出要將醫師納入勞基法，且將原本的88工時下修到80工時，並納入教學醫院評鑑後，住院醫師也隨著勞動條件改善紛紛回流到急重難症科別，「以前是人都不來，只能壓榨新人，醫師納入勞基法後，反而造成正向循環」。

▲醫改會希望立院能拼最後會期，將主治醫師也納入勞基法。（圖／示意圖／pixabay）

朱顯光提到，過去醫改會多次接到醫師因為過勞，忙中出錯的投訴，但近年來隨著工時縮短，投訴案件也有下降趨勢。不過，現在醫改會也有一大擔憂，因為主治醫師不在勞基法保障範圍，醫院若為了符合勞基法壓縮人力，可能就逼主治醫師代替住院醫師值班，醫院一樣會有人過勞，只是換了對象。

「小英當年的政見是說，要將所有受僱醫師都納入勞基法，但現在看來，只做半套。」朱顯光表示，醫改會肯定衛福堅持推動政策的決心，當初主治醫師未納入，是因須修《醫療法》另訂專章，但現在立法院只剩下一個會期就要改選，蔡英文總統恐難在任期結束前兌現選前承諾。

對於醫改會擔憂，醫事司司長石崇良表示，衛福部立場一向是「改革沒有終點」，目前首要目標是落實住院醫師皆受到勞基法的保障，主治醫師也會依照規劃逐步納入。

不過，他也提到，分階段實施也是好事，「現在光是主治醫師納入，已經一堆問題，如果一次全部上路，醫院恐亂成一團，對民眾健康影響分而更大。」