減肥也能爽喝！5款「高纖低脂」飲料超排毒...還戒不斷手搖？

記者林妤柔／綜合報導

雖然夏天已經接近尾聲，台灣天氣依然炎熱，民眾喜歡喝手搖飲消暑，不過喝久也擔心體重回不去。Youtuber靚媽小冰在《靚媽小冰x跩寶の趣瘦身》中指出，減肥也可以爽喝飲料，只要用水果或蔬菜，自己製作手搖飲，營養滿分不發胖。她分享5種高纖、低脂又排毒的飲品，可以夏天喝，也適合手搖重症者試試看！

5款高纖低脂飲品

1.柳丁百香果玫瑰花茶

將柳丁跟已經放涼的玫瑰花茶加入果汁機裡攪拌，最後加入百香果就完成。小冰進一步解釋，一般在飲料店買的玫瑰相關飲品，都不是用玫瑰花茶泡的，而是用玫瑰糖精，所以就算是無糖也很甜。如果在家做水果飲料，就可以把果肉跟纖維喝進去，也能調整果肉的細緻度。

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2.奇異果香蕉豆漿

小冰表示，水果跟豆漿其實很搭，將奇異果、香蕉、豆漿加在一起打，除了好喝之外，也很充飢，適合運動後喝。如果打完果汁不是立刻喝，而是會帶出去等等再喝，則建議加冰塊來延長保鮮度。她也分享一個小撇步，就是冰塊要跟水果、飲料一起打，變成有點冰沙的感覺，就可以控制飲品的稠度。如果打完才加冰塊，冰塊溶掉會有層水在上面，就會影響口感。



▲將波菜、蘋果、酪梨、優格打在一起，排毒綠優格就完成了。（圖／翻攝自pixabay）

3.排毒綠優格

將富含鐵質的波菜和蘋果、酪梨、優格一杯打在一起，有助於排毒，也能填飽肚子。小冰說自己在喝的時候，會再加一點堅果，來增加營養和口感。

4.ABC特調

小冰表示，ABC特調是相當火紅的飲品，由A蘋果(Apple)、B紅菜頭(Beetroot)、C紅蘿蔔(Carrot)組合而成。由於這三種食材比較沒有水份，因此製作果汁時要額外加水，紅菜頭鐵質滿滿，又可以抗氧化，補血又美肌，很適合女生喝。

5. 水果剉冰／莓果牛奶冰沙

最後一款，小冰分享怎麼製作剉冰和冰沙，水果剉冰主要是先將冰塊打成碎冰，之後加上百香果和莓果；莓果牛奶冰砂則是將冰塊、牛奶、莓果混在一起打，最後就完成了。