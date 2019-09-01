南瓜子有助雄風！專家曝「6種堅果」驚人功效...這款熱量高恐爆肥



▲愛吃堅果的人小心熱量超高。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者林妤柔／綜合報導

堅果對身體有益，簡單一顆就有足夠的油脂和營養，不過吃太多也要當心熱量爆高。營養師杯蓋在粉絲團《營養初Nutrue-營養師杯蓋》中指出，每日飲食指南建議每天都要吃一份堅果類食物，不過那麼多不同的堅果，營養到底差在哪裡？就讓杯蓋好好為大家解答吧！

營養師杯蓋表示，每日飲食指南中，將堅果種子納入六大類食物中，建議大家每天要吃一份堅果種子類食物，堅果像是腰果、杏仁果、核桃、夏威夷豆，而種子包含芝麻、葵瓜子、南瓜子等食物。他分享6 款常吃的堅果種子類食物，讓大家能夠選擇自己需要的營養補充。



▲堅果種子含大量的磷、鉀，有腎功能障礙的朋友要注意攝取量。（圖／取自免費圖庫pixabay）



堅果/種子

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1.杏仁果：維生素B2含量最高，維生素B2與皮膚、黏膜健康有關(牛奶含量也很高)。

2.核桃：Omega3脂肪酸含量很高。

3.開心果：維生素E含量最高，維生素E能抗氧化，保護細胞不被破壞，抗發炎。

4.南瓜子：鋅含量很高，鋅與男性攝護腺保養及生育有關。

5.夏威夷火山豆：是熱量最高的堅果，一天建議吃四顆就好。

6.腰果：醣含量最高，建議適量攝取，若有搭配入菜，要與其他醣類食物代換。

最後杯蓋提醒，堅果種子含有大量的磷、鉀，有腎功能障礙的朋友要注意攝取量，避免大量食用。此外，市售堅果往往加入糖或是蜂蜜調味，提高許多熱量，一定要注意攝取量。