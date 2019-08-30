「鴨肉有毒」吃多會過敏長濕疹？醫揭「古代傳言」真相

▲老一輩常說「鴨肉有毒」，中醫師出面闢謠啦！（圖／記者陳俊宏攝）

記者趙于婷／台北報導

美味的鴨肉是不少人喜愛的料理之一，但老一輩卻常說「鴨肉有毒」，吃多皮膚過敏、長濕疹？對此，中醫師解釋，吃鴨肉會讓皮膚病惡化、傷口不易癒合，這種說法從古就有，但嚴格說來，鴨肉最多屬於「發物」，只是會比較容易「誘發」不適，因此有過敏體質的人要小心食用。

中醫師王心眉指出，鴨肉有毒的說法應該是來自 《本草綱目》記載鴨肉「甘、冷、微毒」，但醫書並沒有這種說法，最多是說鴨肉「甘、冷」，但是並沒有說「鴨肉有毒」，而《本草綱目》所說的「微毒」，應該是指會對特殊體質或特殊疾病的人有不良影響的意思。

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王心眉解釋，容易有濕疹體質的人，主要是肝、脾、腎三臟腑功能失調形成積濕生熱，導致血液中廢物不斷增加，到最後引起皮膚不良反應，若因飲食、環境汙染等外在因素，造成血液失去健康，當皮膚代謝不能適應時，就會產生皮膚過敏、蕁麻疹和濕疹等皮膚疾病，因此有過敏體質的人，吃鴨肉就比較容易誘發不適。

鴨肉熱量低、脂肪少，屬於優質肉品，且蛋白質含量不輸牛、豬、雞肉，站在營養學的角度來看，鴨肉還是一個富含營養價值的肉類，不過量食用，並不會有問題。王心眉提醒，雖然鴨肉對於虛寒體質的人較不適合，但是鴨肉也非大寒食物，對於虛寒體質的人也不至於造成大傷害，有特殊體質或特殊疾病的人也可先諮詢醫師。