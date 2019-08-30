打零工30多年存200萬！87歲嬤「捐救護車圓夢」哽咽：救不了母親換救別人

▲87歲的秋香嬤打零工30年，捐出一輛救護車給聯新國際醫院。（圖／聯新國際醫院提供）

記者謝承恩／綜合報導

家住桃園市平鎮區的87歲王游秋香女士，與救護車拍照合影，她說「這是最開心的日子，一圓長久以來的夢想」。這是秋香阿嬤打零工30多年省吃儉用，存到200多萬元積蓄購買1輛救護車，捐給聯新國際醫院，希望幫助更多人。

30多年前，王游秋香女士的母親生病急需送醫，當時醫療不普及、交通不發達，不僅沒有救護車，連計程車或租借車都求助無門找不到，無奈延誤治療的黃金時間。這樣的遺憾，除了難過，秋香阿嬤不希望憾事再發生，因此立下心願，希望有朝一日能捐出救護車，「雖然無法挽救自己的母親，希望可以救助其他的人。」阿嬤哽咽表示。

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▲阿嬤回想起當年因為醫療匱乏，自己母親沒能得救而哽咽。（圖／聯新國際醫院提供）

後來秋香阿嬤化悲痛為行動，開始到處打零工，手工編製做藤椅坐墊1個賺2元、藤桌墊賺3元，包裝狗皮藥膏3000片賺2元，釘木箱4個邊角賺0.5元...靠著微薄的銅板收入，阿嬤一點一滴省下每一塊錢，再加上丈夫給的零用錢省吃儉用，把錢存到樸滿，存滿了再把硬幣拿到銀行換紙鈔。這部市值二百多萬元的救護車，是阿嬤30多年來無數個樸滿與私房錢積少成多的成果。

聯新國際醫院有感於南桃園地區醫療匱乏而創立，明年將屆滿25年；阿嬤當年也感受醫療不足而立下心願，阿嬤努力了30多年，終於一圓夢想。黃忠智院長從阿嬤手中接過車鑰匙，感佩她的善心義舉。黃院長說，接受救護車的捐贈，代表著託付與責任，感謝王游秋香女士對聯新國際醫院的信任與肯定，將不辜負這份善心與大愛，盡力救治照護好每個來院的病人。

▲聯新國際醫院規劃將救護車加入桃園國際機場醫療中心陣容。（圖／聯新國際醫院提供）

聯新國際醫院規劃將救護車加入桃園國際機場醫療中心陣容，支援國際醫療與緊急後送服務，守護國內外的民眾。聯新國際醫院「無圍牆的醫院」宗旨，和阿嬤的愛心一樣，無遠弗屆，讓更多人受惠。

救護車配備擔架、氧氣供應設備、抽痰機等急救器材。聯新國際醫院資深副院長，同時也是桃園國際機場醫療中心主任許詩典表示，桃園國際機場醫療服務中心原本有1台救護車，以前如果遇到重大緊急事件，需要請消防隊支援其他救護車，現在新的救護車可備不時之需，提升醫療照護品質與能量，讓緊急醫療救護更具機動性與應變能力。