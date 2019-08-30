一運動…霉味飄出來！20多歲女「求診30次」治不好　醫驚曝：OO太肥了



▲女子因為私密處感染黴菌，一運動流汗就中鏢。（示意圖／記者黃軍瑋攝）

記者李佳蓉／綜合報導

許多女網友在又濕又悶熱的天氣裡，「妹妹」容易跟著悶出病來。根據統計，女性一生約有75%的機率會得一次私密處黴菌感染，雖然氣味不明顯，但下體卻會流出「白色乳酪」超嚇人！一名20多歲女子一運動流汗，下體就會「發霉」，反反覆覆發作卻治不好，直到找上名醫陳保仁，一檢查發現她致病原因超奇特，最終只能靠「手術切掉」改善感染症狀。

婦產科名醫陳保仁在《醫師好辣》節目中分享，私密處構造複雜，可能一次感染多種細菌，其中最常見的黴菌感染，下體不僅發霉產生一大塊厚厚、稠稠如「白色乳酪」的分泌物，有時發霉至一定程度，白色黴菌還會呈現深綠色，「白霉會變綠霉」。他曾遇一名20多歲女子，私密處發霉，因未找到根源以致黴菌感染反覆發作，治療多次仍一運動流汗就中鏢，每3天到診所報到一次，一年看診30多次。



▲因私密處反覆感染，使得女子一年看30多次醫生。（圖／截自《醫師好辣》）

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後來轉介至陳保仁醫師門診，一檢查發現女子陰道內的確有黴菌感染，這並不難醫治，但讓人懊惱的是，她小陰唇較肥厚，導致容易蓋住陰道的開口，裡頭悶住不透氣，黴菌不斷地繁殖滋生。即使已叮嚀她不要穿內褲，或是服用益生菌，症狀仍未痊癒。直到患者進行小陰唇切除，將「大門（外陰口）打開一點」，才擺脫反覆糾纏她一年多的黴菌感染。

陳保仁也從下體分泌物的外觀及氣味，教大家如何分辨婦科感染症狀：



1.黃綠色、腥臭、腐敗味－細菌感染

2.白色乳酪狀、無特殊氣味－黴菌感染

3.水狀分泌物、散發魚腥味－滴蟲感染

北市聯醫家醫科主治醫師謝惠婷也曾指出，陰道念珠菌感染（黴菌）大多病原為白色念珠菌，常見陰道或陰道外極度搔癢、陰道紅腫出血、排尿或行房伴隨灼熱感、小便疼痛或頻尿，此外還會出現白色、濃稠如「乳酪狀」或豆腐渣樣的陰道分泌物。糖尿病患、長期服用抗生素、懷孕或服用高劑量避孕藥、常穿緊身褲與合成纖維衣物，以及濫用陰道灌洗液等生活習慣，都會增加感染風險。



▲醫師提醒女生少穿緊身、不透氣的衣物，讓「妹妹」也能深呼吸。（圖／達志／示意圖）

女生該如何預防陰道感染？《健談》採訪婦產科醫師施俊宇指出，維持規律的生活作息、避免熬夜，並維持適當的運動習慣很重要；飲食上也要多補充水分及適當蔬果，避免高油糖或辛辣食物。如廁時最好由前往後擦，減少腸道念珠菌感染導致陰道炎的可能性。最好維持私密處的通風及舒適，避免長時間穿著緊身、不透氣的衣物，而改由寬鬆、通風衣物為佳，內褲則選擇棉質，減少使用護墊以減少病菌滋生。

夏季天氣悶熱、潮濕，若未維持良好的衛生習慣，可能會讓陰道炎反覆發生！施俊宇提醒，陰道炎是女性很常見的婦科問題，若感到陰道搔癢、異味、疼痛等不適症狀時，都應積極就診，只要依醫囑用藥治療，短時間內即可獲得改善。