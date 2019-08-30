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台灣人從小就「習慣喝熱水」！　連日本人都納悶…網：結果一堆食道癌

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▲喝水示意圖。（圖／記者李佳蓉攝）

▲台灣人的觀念是，喝冰水對身體不好。（圖／記者李佳蓉攝）

記者黃可昀／綜合報導

一般人對冰水的印象就是會傷身，尤其是很多女性不管春夏秋冬，都習慣喝熱水來保護子宮，不過，有網友發現，很多歐美國家或日韓居民，平常都很習慣喝冰水，當地餐廳也不會提供溫水，「結果他們體質好像也沒特別虛啊！」令他很好奇喝熱水顧身體這項觀念，是否根本只是迷思。

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原PO在PTT表示，「華人國家整天說冰水傷身，整天在那邊說不喝熱水很怪，可是平民的體質也沒有特別強啊。」而且到國外的餐廳用餐就會發現，當地幾乎都只提供冰水，反而喝熱水的人比較少見，頂多會喝熱茶或熱湯，似乎只有華人在流行喝熱水。

▲▼冰水,冰塊。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲連日韓人民也都比較習慣喝冰水。（圖／取自免費圖庫pixabay）

不少網友回覆，台灣人之所以有喝熱水的習慣，很可能是受到中醫的觀念影響，「就中醫觀念啊」「根深蒂固的迷信」「溫白開水根本反自然，常溫以下才正常」「溫開水早就被醫生打臉了」「上個月去日本，問日本人說為啥你們冬天都要喝冰水，他們說我才好奇為啥你們夏天也喝熱水XD」。

還有人提出，其實熱水反而還對身體不好，因為長期喝太熱的水會造成食道負擔，「冰水傷身，多喝熱水熱湯，而且要趁熱喝喔，結局就是中國人台灣人一堆食道癌」「冰水對身體有益，可以降發炎」「後來發現西方的地中海飲食和運動健身才是有科學的養生，華人屬於偽科學甚至迷信，變成這樣。」

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關鍵字： 熱水 冰水 傷身
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