失智爸財產全給「紅粉知己」！孩子打官司竟敗訴…律師分享4建議

▲長者示意圖。（圖／CFP，下同）



文／吳挺絹律師 理財規劃顧問（AFP）

陳董是一位成功的企業家，名下自然擁有不少財產，包含不動產及公司股份。在太太過世後，他身邊有位長年同居的紅粉知己在陪伴照顧陳董。



而孩子們對於陳董，一向是聽話的，對於父親的事情，從來也不敢多問，畢竟作為父親的陳董，對孩子們來說，一直是個充滿威嚴的存在。



在約民國99年間，脾氣本就急躁的陳董，更暴躁了！身邊的人似乎一不小心，就會踩到陳董的底線！而陳董也開始會反覆的問一樣的問題，甚至在處理自己原本熟悉的公司事務上，也不那麼地流暢。



紅粉知己帶陳董去看醫師，經醫師診斷後，取得失智症的診斷證明。但孩子們不知道父親經醫師診斷為失智症，畢竟陳董仍然持續的到公司處理事務。

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4年後，陳董過世了，為了辦繼承及處理遺產稅申報，孩子們向國稅局申請陳董財產資料之後才發現：「陳董名下的不動產和公司股份，在這幾年間，陸續的被以贈與為名義，過戶到父親的紅粉知己名下！甚至這位紅粉知己，竟然在孩子們都不知道的情況下，在100年間，成為了孩子們的繼母！」



孩子們這時候才驚覺：「父親的名下，其實已經沒什麼遺產了！」，因此孩子們就對後母，提起刑事和民事的訴訟，希望能把父親的財產給拿回來！



在打官司的過程中，孩子主張的是：「父親在贈與名下財產給繼母的時候，已經是失智確診，因此他的認知判斷能力已經不足，他不知道自己是在把自己的財產無償的過戶給妻子！」



孩子們對法官和檢察官說：「我們的父親，不可能把財產都留給妻子，而不留給我們!畢竟公司是父親辛苦打下來的江山啊！怎麼可能不留給他自己的骨肉呢！」

▍打官司的過程，都需要「舉證！」

孩子們是原告，他們必須要提出支持自己說法的證據或證人給法官作判斷！如果無法提出證據或證人，或是提出的證據無法說服法官認同他們的主張，那麼依據法律的「舉證責任分配原則」，法官只好判原告敗訴！



因此，孩子向醫院調取，當初父親看失智症的診斷資料病歷記錄。甚至也找為父親看診的醫師來作證，目的就是要證明：「父親在做財產贈與時，因為失智生病了，他其實並不清楚自己是在把財產送給妻子～」



案件審理過程中，繼母對法官說：「這些財產都是我先生為了照顧我的後半輩子，才贈與給我的！」、「當初我帶我先生去看醫師，其實是我們想申請外籍勞工照顧先生，所以先生才在醫師面前裝有失智的症狀，來取得醫師診斷證明！但事實上，我先生根本就沒有失智！」



而醫師怎麼說呢？醫生作證時說：「我只能說，根據陳董在我診間的情況，我在幫他看診的那些時間點，他的判斷能力是有降低的。但是陳董離開我的診間之後，就是簽贈與財產契約的那幾個時間點，畢竟我沒有在他身邊，因此他的狀態，我沒有辦法知道！」



當然，雙方各自還有提出其他支持自己說法的證據，但最後，法院判決孩子們敗訴！因此，已過戶給繼母的財產，是拿不回來了！！！

▍筆者想透過這個案例和大家分享：

1.不管孩子們和父母親的關係如何，平日裡定時適度的關懷問候還是需要的！才不會連父母親是否生病了？都不清楚！

2.當發現父母親有記憶力衰退到影響日常生活、情緒和個性出現改變、常常重複問一樣的問題、對於時間、空間產生錯亂......等失智警訊時，請帶他們去看有在處理失智症的神經內科或精神科醫師！讓醫師作診斷！父母親的這些行為，可能不是正常老化現象！



3.為避免失智家人的財產被任何有心人士移轉走，或是病人自己因為判斷能力下降而衍生財產上的法律糾紛（例如，無限制的刷卡衍生卡債，甚至有刑事責任問題），請家屬幫患者聲請監護宣告！

上面提到的案例，如果孩子們有幫父親聲請監護宣告，並且安排由合適的家人擔任監護人為父親管理財產，被監護宣告的人，要作法律行為（買賣...等），都要監護人簽名蓋章法律上才有效！也就不會發生：「在父親過世後，孩子們才驚覺父親財產都在他們不知情下被移轉的情況！」也不會辛辛苦苦打官司，仍然拿不回來財產！



4.許多失智症患者的家屬們，在患者過世後，因為遺產問題（或照顧時的金錢、時間比例...等分擔造成的心結）衍生刑事及民事的官司！

但許多法律制度（監護宣告、信託等）的事前規劃，不管是患者在世時，甚至我們在自己身體健康認知能力正常時也可以預先規劃（意定監護、信託），真的可以避免或至少減少未來家屬間的訴訟糾紛！



一個和樂的家，需要父母本人及家屬（當父母生病時）有智慧的共同努力！適時尋求專業協助！幫助家人也幫助自己！

※本文經授權轉自愛長照：【長照法律故事】失智老董 竟把財產權全部贈與給續弦妻子

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