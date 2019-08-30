打字手麻很正常？她拖到「睡覺被麻醒」　以為中風慌就醫

▲睡覺被手麻麻醒，她當中風急就醫。（圖／示意圖／記者莊祐晴攝）

記者嚴云岑／台北報導

30歲的秘書林小姐，上班時需要經常使用電腦打字，近一個月來右手指開始出現麻木感，一開始稍作休息就可緩解，但近一周來，白天工作時手麻程度變得更嚴重，睡覺時甚至還會被「麻醒」。林小姐以為自己年紀輕輕就中風，慌張就醫，經檢查後才知道是典型腕隧道症候群作祟。

收治患者的振興醫院復健科主治醫師李林鍵表示，腕隧道是位於手腕部類似隧道的構造，底部及左右兩側均由骨頭構成，手腕頂部由橫腕韌帶所覆蓋，中間則有肌腱及正中神經通過。由於隧道內空間有限，一旦壓力增加，便容易壓迫症中神經造成缺血，產生麻痛等症狀。

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李林鍵提到，腕隧道症候群早期是以陣發性手麻為主要表現，偶爾會出現手指頭刺痛或灼熱感，但到了中後期，手麻時間會變長甚至持續，程度也會變得比較嚴重，手指頭更會變得遲鈍，最後手部小肌肉萎縮，手會變得無力，甚至吃飯拿碗或筷子都會覺得困難。

▲腕隧道症候群好發部位。（圖／資料照／彰化醫院提供）

李林鍵表示，造成腕隧道症候群的常見原因，包含糖尿病及長時間需需從事反覆手部工作者，廚師、美髮師、生產線作業員等都是高危險族群。

若與糖尿病相關的腕隧道症候群則應嚴格控制血糖，手腕部副木可將腕部維持在正常自然姿勢，避免過度彎曲或伸展減少腕隧道內壓力；在復健方面，超音波治療可改善正中神經因受壓迫所產生的發炎、手麻症狀，一般需治療2週以上，才會有初步成效。

不過，李林鍵提提醒，腕隧道症候群雖好發於55歲以上女性，但年輕族群若有間歇性手麻等症狀，應儘早到醫院檢查，千萬不要拖過一年，若手指已麻木沒有感覺，甚至有手腕無力等症狀，代表正中神經已受到嚴重壓迫，須考慮手術治療。