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穿涼鞋沒香港腳？皮膚醫曝「黴菌來源」…做好這3點免摳腳

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「漫畫圖文」+「專業醫護人員」讓健康簡單易懂又正..

點評:可能還是會有哦！！！
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▲厚底鞋,涼鞋,腳痛,腳痠,腳底板。（圖／記者李佳蓉攝）
▲涼鞋通風，穿了真的比較不會得香港腳嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

圖、文／健談

夏天天熱，加上多雨潮濕，要慎防香港腳一再發生！想要預防香港腳，不外乎是要保持足部乾燥，才能避免黴菌大量滋生；然而，穿涼鞋、拖鞋就能避免香港腳問題嗎？新光醫院家醫科柳朋馳醫師表示，那可不一定！穿涼鞋雖然通風較佳，但仍建議不要每日都穿同一雙涼鞋，且要定期清洗涼鞋，才能避免汗漬累積而助長黴菌滋生。

穿涼鞋沒香港腳？皮膚醫曝「黴菌來源」。（圖／健談授權提供）
▲想要預防香港腳找上門，皮膚科醫師建議這3點。（圖／健談授權提供）

如何預防香港腳？柳朋馳醫師表示，一般來說，會提醒民眾注意保持雙腳乾燥、通風，並建議每日更換鞋襪，最好多雙鞋交替穿，以避免鞋內汗漬未乾而滋生黴菌。

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然而，若改穿涼鞋、拖鞋就能避免香港腳問題嗎？柳朋馳醫師提醒，涼鞋、拖鞋雖然通風良好，可改善雙腳悶熱的狀況，但穿涼鞋通常不會穿襪，若每天穿同一雙涼鞋，涼鞋仍可能會累積汗漬而助長黴菌。

因此，柳朋馳醫師建議，民眾最好每日換穿不同的涼鞋、鞋子，讓鞋內的濕氣有充分的時間乾燥，且穿鞋最好加上襪子，一方面能幫助吸汗，也較能保持鞋內的衛生；此外，涼鞋也要定期清潔、刷洗再風乾，以保持足部衛生。若發現足部異常脫屑、搔癢時，最好及早就診、及早治療，才能避免症狀加劇。

香港腳相關問題，建議諮詢「皮膚科、家醫科」

諮詢專家：新光醫院家醫科柳朋馳醫師
本文經授權轉自：健談

不要菜梗！天竺鼠直接「呸掉」　露出鄙視跩臉...網笑瘋：好機車

關鍵字： 香港腳 涼鞋 黴菌 健談 皮膚科 柳朋馳
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