剛吃飽又覺得餓？　當心可能是這2種疾病

文／張淑芬編譯 圖／pixabay

為什麼吃過東西還是感覺餓？不當的飲食和生活習慣，都會讓你誤以為自己很餓而吃不停。更要留心，這可能是疾病的警訊。

太鹹、太甜、缺蛋白質 都會增加飢餓感

吃重鹹，除了增加高血壓風險，也會刺激食慾，導致飢餓感。2016年《營養期刊（The Journal of Nutrition）》的研究指出，高鹽分的食物導致人體消耗過多能量，對高油脂食物的食慾大增，無形中吃下更多熱量。台灣和美國兩地的調查都顯示，食物裡的鹽分，近乎一半來自於加工食品。

食物含糖越多，也會讓你一直想吃。英國和比利時的研究顯示，一天40克的果糖，就會讓身體分泌更多的飢餓素（ghrelin），加速胃部清空食物的速度。

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（吃太甜，會刺激身體分泌更多飢餓素。圖片來源：pixabay）

那選擇低糖或無糖食物，就能高枕無憂了嗎？要注意這類食物使用的人工甜味劑。《細胞代謝（Cell Metabolism）》期刊的研究指出，人工蔗糖素（sucralose）會增加飢餓感，刺激想吃東西的慾望。

豆魚蛋肉奶等蛋白質吃不夠，也讓人容易餓。蛋白質是人體細胞的主要成分，提供的胺基酸供給養分、促進身體復原，並增加飽足感。研究指出，兩份熱量相同的早餐，吃下富含蛋白質早餐的人，午餐攝取的食物量，比蛋白質吃不夠的人要少。吃富含蛋白質人的人，也減掉較多體重，較無飢餓感。

（每天攝取充足的豆魚蛋肉奶類優質蛋白質，供給身體養分，有飽足感。圖片來源：pixabay）

荷爾蒙干擾 增加飢餓感

包括飢餓素、瘦素（leptin）、雌激素等荷爾蒙，都會影響人的食慾。嚴格限制卡路里攝取的減重族，有時反倒會刺激飢餓素的分泌，導致一整天都很餓。國健署建議，一天減少的卡路里不宜過多，以500卡為上限。或是每天減少攝食300卡熱量，搭配可消耗200卡的體能活動。

瘦素是吃飽時所分泌的荷爾蒙，讓我們不再進食。如果體重過重，體內會對瘦素產生阻抗作用，無法產生飽足感，而需要更多食物。

雌激素是保護女性身體的重要元素，但到了更年期卻減少分泌，導致影響食慾和體重增加。

讓人更餓的生活習慣

包括水喝不夠、餐前喝酒、生活與心理壓力，以及睡眠不足。印度一項研究指出，每天在三餐前多喝500cc的水，8週下來體重可減少1.44公斤，BMI減少0.58，而且食慾也跟著減緩。

（建立健康的生活方式，睡眠充足、減少壓力源。圖片來源：pixabay）

哺乳、藥物影響食慾

哺乳的媽媽，食慾和食量都會增加。一般建議哺乳媽媽每日要多攝取 450到500卡的熱量，以滿足母體和嬰兒的營養需求。

有些藥物治療會影響身體的新陳代謝，改變大腦對食慾的判讀。如抗憂鬱藥物、抗精神病藥物、類固醇等，讓服藥病人的食量比平常大。

經常性飢餓 透露疾病警訊

常感到飢餓感，可能和疾病有關。常見的是甲狀腺亢進和第2型糖尿病。

甲狀腺亢進會加速新陳代謝，常見的症狀包括：心悸、手抖、怕熱、流汗、緊張、體重減輕、排便頻繁、失眠，以及異常的飢餓感。多數甲狀腺亢進病人的體重減輕，少數則因為吃太多而體重增加。

第2型糖尿病因為胰島素分泌異常，血液中的糖無法被細胞利用，導致身體能量不足，缺糖訊息不斷刺激大腦，產生飢餓感。其他的症狀還包括：口渴、多尿、視網膜病變、傷口癒合變慢，體重減輕等。

資料來源：Medical News Today、US NIH/NLM、衛福部

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