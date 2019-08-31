富婆婆酸「我催婚，兒子才娶妳！」　一回頭…老公這反應她秒心寒

文／張雨亭 圖／pixabay

婚姻裡的三國演義：媳婦和婆婆、老公之間難解的三角習題，其實是自己不願深究的夫妻問題？

「台灣的公婆，對子女影響實在太大。」問小白滿不滿意婚姻，她沒給答案，只吐出這樣的感嘆。

小白的婚姻在外人眼中是值得羨慕的，和老公高中就認識，再加上老公家族經營事業有成，這樁婚姻在感情、經濟基礎、共同價值觀上，都有高標以上的客觀分數。但外人眼中的完美婆家，正是她的痛苦來源。

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傳宗接代壓力大 媳婦難題減損夫妻感情

小白老公是家中獨子，必須繼承家族企業。像是舊時八點檔的老哏劇情，連小白都不相信會發生在自己身上。

婆婆說，你要生小孩，而且一定要生男生。

姑且不論生男生女由不得自己，光懷孕本身，就讓小白吃盡苦頭。從人工授精到試管嬰兒，小白都試過。試管做過3次，第3次著床成功，也撐過3個月的關鍵期，但到了第4個月，胎兒沒了心跳。

這次失敗不但讓小白身心俱疲，更在夫妻間留下芥蒂，傷口結痂留下厚厚的硬皮，但誰也不敢撕開疤痕，看看新生的肌膚到底長出來沒。

愈小心翼翼，反而愈容易踩到彼此紅線；因為怕說錯話，乾脆少開口。久而久之，夫妻間剩下無關痛癢的晨昏招呼，公式化地交代彼此行程。

同時間公婆沒放棄求孫，只是從最初的一定要男孩，到現在是「有就好」，但已經試過人工授精、試管嬰兒，小白不知道還有什麼選擇，她考慮到國外嘗試代理孕母，不過繁瑣的程序與必須投注的精力讓她有些卻步，更重要的是，不知道還要不要為這樁婚姻繼續努力？

雖然沒同住，但還是抵擋不住婆婆以「關愛」之名施加的情感壓力，日積月累，生子重擔仍舊在小白身上。

愈來愈稀薄的愛情濃度，更讓她質疑，有愛情才是婚姻？或夫妻一起養育小孩才是婚姻？她沒有答案，正如她在這樁婚姻中，看不到明晰的未來。

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待在頂級月子中心 我卻覺得像坐牢

佳惠是高中、大學同學聚會中，唯一會帶幫傭出席的人，因為2歲的兒子和3歲的女兒年齡太相近，稍不注意就會大打出手，實在需要幫手。不用自己「一打二」，在外人眼中完全是貴婦派頭，但只有佳惠知道，頂著這個她自己都不大稀罕的光環，有多辛苦。

佳惠從小在花蓮長大，爸媽都在農會上班，直到大學才搬來台北。大四一次聚會上，認識現在的老公。

交往後慢慢察覺彼此家庭背景截然不同。對方曾在英國留學，兩個哥哥也從高中就送到國外，她只模糊地認知對方是「有錢人」，除此之外，約會吃飯看電影，和一般人沒什麼不同。

就這樣順勢走入婚姻，5年的交往不算短，但他們從來不曾共同生活，直到婚後和公婆同住，才知道原生家庭的差異，足以拉開決定性的距離。

婆婆就像電視劇裡的富太太，沒上過班，生活繞著老公打轉。什麼都會一點，烹飪、插花，每個週末坐計程車到畫室學油畫，還嚴格控制自己的體重在55公斤以內。

佳惠不曾見過婆婆素顏、不曾看她懶躺在沙發，她總是挺直腰桿，像一座雕像，這一切本來無可厚非，折磨人的是，她用同樣的標準要求佳惠。

佳惠記得生大女兒住進月子中心，剖腹產傷口時不時還會抽痛，婆婆卻已經通知大批親朋好友來探視。婆婆要求她戴上隱形眼鏡、整理好頭髮、化好妝，和一群她幾乎沒見過面的人微笑寒暄。

傷口還在痛，需要大量睡眠，但沒人關心。她在裝潢最頂級的月子中心，卻覺得自己在坐牢。從月子中心開始，她覺得原本還放在婆媳關係中間點的那一把尺，由婆婆那一頭，不斷地往她的領域推進。

婆婆說：「你英文怎麼不好？以後小孩念全美語學校，怎麼幫忙看功課？」婆婆還說：「你怎麼不會煮菜？」婆婆更會說：「你要幫老公準備好領帶、襯衫和襪子，因為我都幫你公公這樣打點。」

「其實你們家和我們家真的不大一樣，」婆婆有意無意提及兩家的差異，甚至常提醒佳惠：「你知道嗎？當初都是我叫兒子快結婚，他才會娶你。」

每次婆婆在餐桌拋出這樣的話題，老公總是低頭繼續扒飯、不發一語。這個偌大的家，佳惠卻連能窩著看電視的一張沙發都找不到，只有回到房間才稍能放鬆。但轉頭看老公，他總是木然地盯著新聞台。倆人之間，依舊無語。

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婆媳、老公的三角難題其實是夫妻問題

小白和佳惠所面對的婆媳問題，是很多人婚姻中的痛。這難題，有答案嗎？心曦心理諮商所負責人周慕姿一語道破地說：「很多問題聽來像婆媳問題，但其實是夫妻問題。」

周慕姿認為，婆媳問題發生的時候，女性常因為老公第一時間不支持自己而感到受傷。這其實是對婚姻的一種理想期待，「期待老公像王子一樣去打恐龍，結果才發現他和恐龍是好朋友。恐龍欺負人的時候，他還會說『我媽就是這樣啦，你忍一下就算了』。」於是女性出現幻滅般的失落感，日子久了，為了避免更多的傷痛，乾脆切斷了夫妻間的溝通管道、相敬如「冰」。

①還想牽手走下去，就要釐清彼此想法

但如果小白和佳惠還想繼續在婚姻中走下去，甚至與另一半建立更親密的連結，周慕姿建議首先要恢復夫妻間的溝通。

以小白的例子來說，撇開婆家期望，真正要確認的是彼此究竟要不要小孩？如果求子對小白身體造成龐大負擔，是不是還想生？

假使小白和先生都真心想求子，可以討論如何繼續努力，「但有一種可能是，先生也不一定想要小孩，只是他覺得『應該要』，」周慕姿強調。

很多男性在職場呼風喚雨，回到家卻不善於向父母表達意見，因為「他們怕麻煩、懶得爭吵、懶得當不孝子」，所以決定按父母方式去做，這樣「比較簡單」。

以小白和佳惠的例子，她們可以幫助先生釐清，「究竟你想要的是什麼？」選擇對的時間、對的氣氛，有耐心地深談，理解先生內心的渴望和害怕，才有機會讓兩個人真正攜手走下去。

②如何評估要不要離婚？

當走不下去了，該如何評估要不要離婚？周慕姿表示：「第一件事還是要思考，還能不能一起生活。」如果還願意一起生活，第二步就是想想，有沒有調整的可能？

而這一步的重點依舊是「兩個人」的討論與溝通，「因為婚姻的問題絕不會只在一個人身上。」周慕姿認為，有沒有「一起走下去的共識」是評估離婚與否的重點，在溝通過程中，婚姻諮商師站在中立的立場，或許能有所幫助。

夫妻的衝突常源自於情緒處理方式不同，有一方急著想改變，另一方則較封閉，這可能是成長背景所導致的無力感，「但是他放棄的不是你、不是這段關係，而是他根本不認為自己有能力處理（感情）問題和困難，」周慕姿強調。

假使決定放棄婚姻，當然可以什麼都不做。但是如果不打算離婚，卻也不改善現況，如此得過且過的結果是，這輩子都無法與另一半發展心靈上較深的互動和聯結，問問自己會不會遺憾，才是關鍵。

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