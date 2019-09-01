子宮肌瘤多因「血瘀」誘發　中醫：5種體質要注意

文／黃惠姍 圖／pixabay

30歲的雯雯在公司擔任小主管的職位，為了順利完成工作常熬夜、晚睡，時常籠罩在巨大的壓力下。某次就醫檢查，發現子宮內長了2顆4公分的肌瘤，導致每次月經來時不僅出血量大，經期還會延續長達半個月，長期出血讓雯雯貧血，容易頭昏、覺得疲累，嚴重影響工作狀態。

子宮肌瘤是女性婦科疾病中最常見的良性腫瘤，20～30歲的女性中，每5個人就有1個人有肌瘤，40～50歲的女性發生率更高，約一半的女性都有肌瘤，可以說是現代婦女的文明病。

「多數的子宮肌瘤並不會有明顯的症狀，有無症狀與長的位置有關，與肌瘤大小不完全成正比，」振興醫院中醫科主治醫師施柏瑄表示，像雯雯這樣經血量過多的狀況，多數屬於長在黏膜下的肌瘤，容易出現經血量過多、經期延長、經痛、貧血等症狀；至於長在肌肉及漿膜下的肌瘤，大多要等到長得比較大顆，壓迫鄰近器官，才會引發腰痠、排便不順、頻尿等壓迫症狀。

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目前認為「雌激素」或「雌激素＋黃體素」的協同作用，是刺激子宮肌瘤增長的主要因素。彰化秀傳紀念醫院中醫部部主任呂友文解釋，「子宮肌瘤」是子宮平滑肌和結締組織異常增生導致，許多女性懷孕後子宮肌瘤可能會變大，更年期後則會縮小，的確可以說明卵巢所分泌的荷爾蒙是刺激肌瘤增長的原因之一。

但子宮肌瘤的成因複雜，雌激素並不是引起子宮肌瘤的唯一因素，還含可能與種族、遺傳、孕產狀態、身體代謝機能、飲食、壓力、環境賀爾蒙等因素有關。

病理上一開始可能是因為染色體變異、特定的基因突變導致，到了育齡期加上卵巢分泌的賀爾蒙刺激，使肌瘤增大；但有些子宮肌瘤並不受雌激素的影響，可能與每個人的體質、子宮荷爾蒙的受體有關。

肌瘤多因「血瘀」誘發，5種體質要注意

子宮肌瘤的中醫病名為「癥瘕」，癥為血病、瘕為氣病，嘉品中醫診所中醫師葉濡端說明，當體內臟腑功能失調、氣血運行不暢，就容易形成「血瘀」。若子宮血行瘀阻，或是因為痰濕阻滯，長期下來造成「痰瘀互結」，就容易在子宮形成腫塊。

導致體內「血瘀證」的原因很多，主要好發於下列5種體質的女性。但現代人生活壓力大、愛吃生冷食物又不常運動，身體往往是虛實夾雜多種體質的狀況，想知道自己屬於哪種體質，建議最好還是請中醫師診斷。

【體質1／氣滯血瘀體質】

肝鬱氣滯的體質，容易造成血行不暢，產生「氣滯血瘀。」施柏瑄指出，根據刊載在中華健康管理學雜誌2012年2月第六卷第1期的研究發現，子宮肌瘤患者的中醫體質特徵中，最突出的即為「氣鬱體質。」

原因：肝鬱氣滯主要和生活壓力大、生活作息不佳、常熬夜晚睡及情緒起伏較大有關。

主要症狀：氣滯血瘀患者經前症候群明顯，經前容易乳房脹痛、心情煩悶易怒、頭痛、全身痠痛；月經期間下腹容易悶脹痛，經血帶有血塊。

日常保健：中醫理論中，情緒與肝氣的調暢有關，保持心情愉悅、適當紓壓能讓肝氣調暢，就不容易產生肝氣鬱滯、氣滯血瘀的肌瘤體質。

（子宮肌瘤患者的中醫體質特徵中，最突出的即為「氣鬱體質。」主要和生活壓力大、常熬夜晚睡及情緒起伏較大有關。圖片來源：pixabay）



【體質2／痰濕體質】

原因：脾虛陽氣不足的人，消化系統跟水分輸送代謝系統的功能較差，若再加上喜歡吃冰涼或油膩的食物、缺乏運動，就會雪上加霜讓身體累積一些不必要又無法排除的病理產物，中醫把它叫做痰、濕、飲。葉濡端表示，體內的痰濁、濕濁會阻礙氣血運行，產生「痰、濕、瘀互結」的狀況。

呂友文指出，痰濕會阻礙氣血的運行而造成瘀，子宮內如果有「瘀」的生理異常，久了就會有「癥」的肌瘤病理現象。此外，此外肥胖的人體內水分、廢物代謝較正常人差，容易形成痰濕體質，目前研究發現，肥胖與子宮肌瘤關係呈正相關。

主要症狀：痰飲水濕如果聚積在上焦，就會有晨起容易眼瞼浮腫、鼻涕倒流、咽喉容易生痰、喉中異物感等症狀；如果聚積在中焦，就會有脘腹脹滿、舌苔厚膩、腹部皮下脂肪囤積過多等症狀；如果聚積在下焦，就會出現循環不良容易下肢水腫、痔瘡等症狀。

日常保健：日常保健須注意飲食，避免冰涼及含糖量高的飲料、一些性味偏寒涼的瓜類也不宜多吃，多運動有益於促進代謝、排除身體的水邪。

【體質3／虛寒體質】

原因：中醫認為先天遺傳、年老、久病虛損或勞役過度導致的腎氣不足，是造成虛寒體質的原因。葉濡端表示，虛寒體質者容易出現子宮虛寒、子宮寒凝血瘀，造成「寒凝血瘀」。

主要症狀：常見有腰膝痠軟無力、在冷氣房或冬天時比別人容易怕冷且手腳易冰冷、吃入的食物消化不完全且容易腹瀉、頻尿，有些女性容易有白帶過多、甚至不易懷孕的狀況。

呂友文指出，虛寒體質的人因為陽氣（溫暖身體）的功能不足，容易有子宮收縮、局部痙孿、血液運行不順暢，造成瘀血腫塊的肌瘤問題。

日常保健：平日飲食應注意避免冰冷的飲品。可用龍眼肉、生薑、人參、黃耆等煮水當茶喝，或用黑豆泡酒少量飲用，都有補氣行血、溫暖子宮的效果。

【體質4／陰虛體質】

原因：現在女性常見陰虛體質，中醫陰陽理論認為，血與津液都歸屬在陰的範圍，陰虛體質在程度上是指血與津液的不足。

呂友文指出，陰虛體質的人血與津液都不足，血液循環相對緩慢，如果再有諸如壓力過大等，造成身體氣機不暢的氣滯現象時，就會加重阻礙氣血的運行，導致「陰虛血瘀」，形成瘀腫的病理結果。

主要症狀：陰虛體質的女性，容易伴隨著陽氣相對旺盛的上火現象，所以會產生如：心煩失眠、口乾舌燥、乾咳無痰、形體消瘦、眼睛酸澀、容易抽筋、潮熱盜汗等症狀。

日常保健：可以多補充一些甘寒養陰，又不會上火的食物，如花椰菜、甘藍菜、小白菜、芥藍菜等十字花科的蔬菜：，或是草莓、覆盆子、蔓越莓、石榴、核桃、枸杞、葡萄等水果。

【體質5／氣虛體質】

原因：氣虛體質的患者體內氣不足，無法順利推動體內的血液循環，容易形成「氣虛血瘀」。

主要症狀：平時容易疲累、精神不振，腸胃消化功能較差，抵抗力不佳、說話沒力。月經期間容易疲累嗜睡、經量偏多，月經過後則會頭暈、頭痛。

日常保健：中醫認為脾胃是氣血化生之源，氣虛體質者應避免寒涼飲食，以免傷氣、損傷脾胃。飲食上適合甘平性與溫性食物，中藥類像是黨參、黃耆、茯苓、紅棗等都是常見的補氣藥材。此外，適度規律的運動也有助於提氣、補氣，促進骨盆的氣血循環，對久坐辦公室的女性尤為重要。

（中醫治療確實能改善子宮肌瘤造成的臨床症狀，控制得好還有機會讓肌瘤不再變大，或是進一步縮小肌瘤。圖片來源：pixabay）

所幸，醫師給予雯雯疏肝理氣、活血祛瘀的中藥調理，再加上改變生活作息和飲食習慣後，經期大量出血的狀況逐漸改善，貧血引起的頭昏疲倦，以及腰痠的症狀也有大幅好轉。已經結婚的雯雯，近期正積極準備懷孕。

5公分以下肌瘤，中醫有助縮小

醫師們都表示，中醫治療確實能改善子宮肌瘤造成的臨床症狀，控制得好還有機會讓肌瘤不再變大，或是進一步縮小肌瘤。

不過，「肌瘤的大小、肌瘤的位置不同，治療效果也有差異，」葉濡端解釋，以肌肉層肌瘤來說，中醫治療效果較好，但若是黏膜下的肌瘤，效果會較差。

若肌瘤大小在5公分以下，中醫確實有助於縮小肌瘤，但若是超過6～7公分以上，常常直接按壓腹腔就摸得到肌瘤，施柏瑄表示，「一般建議還是要手術處理。」

中藥＋針灸治療雙管齊下，改善子宮肌瘤

針對不同體質，中醫治療上會有不同的治則，例如氣虛體質需補氣、氣滯體質需理氣活血、痰濕體質需祛痰化濕，每個人血瘀程度的不同，還要給予相對應活血化瘀的藥，唯有讓子宮的氣血運行通暢，才有助於減少子宮平滑肌細胞不正常增生的機率。

施柏瑄指出，治療上常用加味逍遙散、柴胡疏肝等藥物，疏肝行氣處理氣的鬱滯；桂枝茯苓丸、少腹逐瘀湯等藥物活血化瘀；蒼附導痰湯等藥物理氣化痰。

除了服用中藥調整體質外，也可依據患者的狀況，搭配針灸加強療效。雖然在實證醫學的證據上，還沒有針灸讓肌瘤消失的研究，但藉由針灸經絡的疏通、穴位的刺激，確實有助於舒暢氣血、改善血瘀的狀況。

呂友文說明，人體的經絡如腎經、脾經、肝經、任脈、衝脈，這些經脈的循行路徑及經脈的生理功能，都跟子宮的生理狀態有關。

除了臨床上常用的子宮穴、八髎穴外，「針灸不同穴位其效用也有所不同，」葉濡端解釋，三陰交、血海穴可活血、太衝穴可理肝氣；豐隆穴有助痰濕體質者祛痰化濕；虛寒體質者溫灸氣海、關元穴，都有助調理體質、改善症狀。

出血過多別亂補，最好由醫師開立處方

需要特別注意的是，很多屬於黏膜下肌瘤的女性，常因為經血量過多，出現貧血的狀況。雖然中醫補血的處方很多，如四物湯、當歸補血湯、聖愈湯等，但醫師們提醒，這些看似食療的湯方，其實都屬於藥材，不同的體質狀況，適合的補血藥有所不同，需要中醫師依體質開立適合的藥方，最好不要自行進補，以免補錯。

葉濡端叮嚀，已經有子宮肌瘤的婦女，務必要針對體質對症調理。子宮肌瘤的患者，若未從根本改變身體的狀況，當飲食不當或生活作息不正常，可能會加快肌瘤增長的速度；許多女性甚至以為切除肌瘤後就一勞永逸，但生活、飲食習慣未調整，形成肌瘤的體質未改變，肌瘤很容易再度復發。

醫師們提醒，現代女性很多都久坐、運動量過少，其實適當的運動有助幫助骨盆腔的循環，且規律的運動也能幫助控制體重，對因肥胖導致肌瘤的民眾也能有所幫助。此外，平時也要注意情緒調解、釋放壓力、睡眠充足，避免病情加重。

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