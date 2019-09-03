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沒喝咖啡會死！頭炸痛、荷包狂噴...醫曝3招戒咖啡因：撐過O天就贏了

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▲▼咖啡。（圖／翻攝PEXELS）

▲有的人一天要來3~5杯咖啡，否則無法好好專心工作。（圖／翻攝PEXELS）

文／林志豪（腦神經內科醫師）

「再忙，也要陪你喝杯咖啡」這句話可說是深植在大家心中的經典廣告詞。每天早上來一杯咖啡，提振精神，開啟活力的一天，應該是許多人習以為慣的日常。如果你固定每天都要喝上兩杯咖啡，是不是會發現，只要一沒有喝咖啡，就會開始頭痛呢？

如果一天攝取200毫克以上的咖啡因，連續2周以上，就有可能出現咖啡因戒斷性頭痛。很常遇到患者問我，要怎麼樣慢慢戒掉喝咖啡喝太多的習慣？一般來說，咖啡因成癮的症狀，大約在7到12天就會慢慢消退，我會建議可以透過以下三個方式來慢慢戒掉咖啡。

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1.降低頻率：可以慢慢降低喝咖啡的頻率，拉長攝取間隔，像是從每天兩杯，降低至一天一杯。

2.用低咖啡因取代：可以嘗試用低咖啡因的茶飲來取代咖啡，通常有經過「焙火程序」的茶，咖啡因含量都會比較低，因此可以喝烏龍茶、鐵觀音等等來代替。

3.控制攝取量：健康成人一天的咖啡因攝取量是400毫克以內，但想戒掉咖啡，可以盡量將每天的攝取量控制在100毫克內。

另外要注意的是，如果你本身有慢性偏頭痛，也建議一天咖啡因攝取量要控制在100毫克以內，也就是一杯小杯美式咖啡或一杯中杯拿鐵以內。咖啡就像雙面刃，適量的飲用，可以讓你暫時減緩頭痛，但一旦你過度依賴它們，養成習慣，一旦沒喝，反而會讓你出現頭暈頭痛、疲勞等症狀。因此還是要提醒大家，平日飲用時要注意用量，避免長期大量攝取咖啡因！

 ※更多頭痛資訊請見《林志豪醫師腦神經教室》

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關鍵字： 飲食健康 咖啡因 咖啡因成癮 頭痛 林志豪 腦神經
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