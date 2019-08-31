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每天喝會成癮！醫曝「6飲品」咖啡因含量曝：紅茶比綠茶多2倍

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▲▼紅茶,跨年,冬天,熱飲。（圖／翻攝自pixabay）

▲早上來杯茶、咖啡，開起新的一天，小心喝的量多，反而越難戒。（圖／翻攝自pixabay）

文／林志豪（腦神經內科醫師）

「再忙，也要陪你喝杯咖啡」這句話可說是深植在大家心中的經典廣告詞。每天早上來一杯咖啡，提振精神，開啟活力的一天，應該是許多人習以為慣的日常。如果你固定每天都要喝上兩杯咖啡，是不是會發現，只要一沒有喝咖啡，就會開始頭痛呢？

你是咖啡因戒斷性頭痛嗎？

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如果一天攝取200毫克以上的咖啡因，連續2周以上，就有可能出現咖啡因戒斷性頭痛。如果不清楚怎麼樣算喝超過200毫克的咖啡因，在圖上我幫大家整理了咖啡因含量圖，提供給大家參考。

▲▼咖啡因。（圖／林志豪醫師提供）

這種由咖啡戒斷引起的頭痛，很常發生在停止喝咖啡 的幾個小時後，或者也有很多人是假日比較晚喝咖啡或是沒喝，就會出現雙側或搏動性的頭痛症狀，但只要再攝取少量咖啡因，頭痛就會緩解。而除了頭痛以外，也會出現情緒低落、易怒、噁心等其他戒斷症狀。

為什麼沒喝咖啡就會頭痛？

咖啡裡面含的大量咖啡因，是一種中樞神經的興奮劑，也是一種干擾神經傳導型的物質。而咖啡因的其中一個作用是會導致血管收縮，當你的大腦已經習慣每天都有咖啡因刺激後，如果你突然沒有喝咖啡，血管恢復成原本的狀態
，就會導致流向大腦的血液增加，引發頭痛。

※更多頭痛資訊請見《林志豪醫師腦神經教室》

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關鍵字： 飲食健康 咖啡因 紅茶 咖啡 林志豪
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