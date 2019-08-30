網友最怕手術之一！醫揭智齒有「4狀況」一定要拔...別等到最慘才崩潰



▲調查發現，「拔智齒」是網友最害怕的小手術第二名。（圖／視覺中國）

文／郭文傑

曾有網路數據大調查發現，「拔智齒」是網友們最害怕的小手術第二名，到底智齒要不要拔？為什麼有些人需要拔有些人卻不用？智齒好比尾椎及盲腸，都是人類經過演化遺留下的痕跡器官，由於古代食物較粗糙，啃咬時容易牙齒磨損、也常因蛀掉產生空缺，所以可以留足夠的空間讓智齒成長。

如今人類上下顎縮短、醫療技術進步，少有掉牙與過度磨損的情況發生，也導致智齒生長空間過於擁擠而將造成一些口腔問題。



若您的智齒有這些問題，通常建議拔除：

1.空間不足侵犯鄰牙

通常需要透過X光診斷才能得知。當智齒萌發的空間不足，會倒在第二大臼齒上，造成第二大臼齒清潔不易、牙齒部分吸收的現象。

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▲智齒若生長不正，最後蛀牙，就建議拔除。（圖／記者嚴云岑攝）



2.清潔不易導致蛀牙

由於空間不足，智齒若生長不正，常造成清潔牙齒的困難，進一步產生蛀牙問題。



3.沒有對咬牙

並非每個人四個智齒都會長齊。如果沒有相抗衡的對咬牙，將造成智齒過度萌發，影響咬合。



4.阻生齒

通常深埋在齒槽骨中，將可能吸收部分骨頭。



所以當智齒位置比較正，預計能正常萌出；智齒周圍沒有發炎、疼痛、齲壞；有對咬牙，並不會影響口腔問題，且能良好清潔維護時，就可以安心保留。

本文經授權轉自：康卓牙醫診所