狂問問題爛到爆！認識新妹子…「拿出這3招」秒脫魯　第1句話這樣說



▲認識新妹子不知道該如何進攻？快把這3招拿出來。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

文／無誠勿愛事務所

「如果直接找她搭話，會不會被當怪人啊？」

「常常不知道跟女生聊天要說什麼，覺得很乾。」

「不懂怎樣回應女生的話題，感覺要彼此有共通點才容易聊起來？」

面對一個自己欣賞的女孩子，許多男性腦中總會冒出許多小劇場，一會兒擔心自己講的內容不夠吸引人，一會兒想方設法給出最完美的必殺回應，再不然就是用各種身家調查去填充自己表達時的空白。其實要與異性有良性的交流不難，掌握以下3點便可以讓你在活動或約會時無往不利。

1.輕鬆自然是破冰要訣，好的氛圍比你講什麼都重要

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「我第一句要講什麼？」，這是多數男性內心的murmur，彷彿這一句說對了，女朋友就來了，但卻容易陷入「我該說什麼」而非「專注交流氣氛」的狀態。

我們試想一個情境，今天派對上若有一位總是盯著你，卻又遲遲不過來找你搭話，你當下的第一個念頭會是什麼？覺得這個人很詭異還是覺得對方只是緊張？換位思考有助於你釐清女生在面對陌生人搭話時關注的重點，不是你說了什麼，而是初次交流彼此氣氛是否輕鬆無負擔。

試著開個無傷大雅的玩笑，把對方當成是已經認識的人在聊天，分享這兩天自己遇到的趣事，有助於初次破冰能夠以輕鬆詼諧的氛圍展開，女生也不容易把你當成是聚會裡的特殊份子，表現的好還能夠有效區隔你和其他男士的差別喔。

例如：「你知道嗎？我前天夢到自己變成一位舞者，在舞台前勁歌熱舞，底下觀眾瘋狂尖叫，氣氛很嗨，結果我醒來時發現桌上的物品怎麼散了一地，一看手機才驚覺清晨有地震，結果我睡的跟頭死豬一樣，外面在搖晃，我夢裡也在搖晃。」



▲不想落於俗套，你就該學會當個「有內涵、有故事」的男人。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

2.想要她刻骨銘心，就用你的故事擄獲芳心

「破冰了，然後呢？」，你終於勇敢地踏出第一步，順勢有了初期的寒暄，但是另一道聲音卻隨之而來，很多男士很懂得開場，但是容易敗在這個階段，原因是他們無法在短時間內有效地展示自己身上的特質，往往最後流於價值展示和身家比較，像在秀履歷的感覺。

例如：「我叫Edward，職業是一位韌體工程師，以前是X大研究所畢業的，興趣是健身、旅行和吃各種美食，平常工時還滿固定的，薪水和一般人相比也算優渥，有空就會找朋友一起看展覽。」

你可以去問問身旁的女性，上面類似的對話是否已經在她們生命中出現過上百次了呢！？若是如此你要如何讓女生對於你有記憶點？如果大家講的都差不多，那麼真的很難脫離「只看臉」的命運，畢竟這是社交場合中天生有差異的地方。

「好的故事可以影響人」，你生活了十幾二十年，幾乎不可能是一個沒有故事的人，而女性時常所說的「內涵」往往不是因為你這個人旅遊了多少國家、吃了多少美食或者念了多少書，而是眼前的你能夠清晰地表達自己所經歷的一切，令她彷彿置身其中，重新活過你走過的足跡。

不妨重新調整你自己的故事結構，以下是個簡易範例，試著填入你自己的東西，就會是一篇專屬於你的社交名片。

我最近花最多心思的興趣是________________，

因為 ___________________，

所以我開始喜歡上 ___________________。

而最近最深刻的一件事是_________________，

在這件事情我的感覺是________________。

例如：

我最近花最多心思的興趣是聽港星周柏豪的歌【還記得】，

因為他的歌聲很有穿透力，勾起以前我和心儀女生約會時的回憶，

所以我開始喜歡上學習怎樣講廣東話，並試著去觀察他們的生活模式。

而最近最深刻的一件事是幾天前我從地震中驚醒，還好房子沒大礙，家人也沒受傷，

在這件事情我的感覺是能夠平安地活著很幸福，想多花點時間陪伴親人，因此這周末規劃帶爸媽一起上陽明山賞花。

再一次換位思考，若你是女生，調整對話後，和第一則相比，你會更想花時間在哪位男生身上呢？我想你心底已經有了答案。



▲想要勾起女生的好奇心，千萬別只是傻傻的狂問對方問題。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

3.分享感受並保持好奇

「女人是感性的動物，可以引發共鳴的並非犀利深刻的觀點評論，而是深入骨髓的感受思維。」

「要怎樣讓對話可以延續下去？」，不論在網路聊天或是現實互動，這是眾多男士的經典問題，多數人有一種誤解，就是聊天一定要不斷地開話題讓對方回應，但卻忽略了對方表達的需求，因此當所有事先準備好的題材悉數用盡時，立馬回到了先前聊天乾涸的狀態。

這時不妨放開你的腦袋，試著從感性層面切入對話，若你和對方曾有共同體驗，可以分享類似的體驗所帶來的感受，女性容易因為彼此有共通的經歷與你拉近距離。

例如女生說：「上週第一次去龍洞潛水，我整個人超緊張，在水裡換氣變得很急促。」



你能回應：「我第一次潛水也很害怕換氣不順，還好教練在水裡一步步指引我，不然我一定會緊抓著潛繩不放。」

另外也可試著去分享女生回應中帶給你的感受，或是你對她的感受，這樣顯得你真的有在認真聆聽她的回應，更能夠引導對方分享更多關於她的事讓你了解喔。

例如女生說：「小時候開始接觸小提琴，雖然讀書很重要，我還是想要每週撥時間練習。」



你能回應：「我感覺你真的是一個很有毅力的人，現在要能專注在一件事上就是很了不起的事。」

聊天就是，請善用你的好奇心，並非要你狂問問題對女生做身家調查，而是就對方的分享內容作更深入的探索與提問，表示你有意願想要再多了解她這個人，女生絕對會感受這層差別。

我們都必須在行動中真實面對身上的課題，才有機會將成功率往上拉升，真誠表達就是一切的註解。

本文作者：無誠勿愛事務所，我們的願景是讓人們相信「真誠」，在感情裡是行得通、有力量的。因為我們深知：「真誠不能幫你把妹、馭男，卻是通往另一顆真心最近的路」。我們不是愛情的專家，卻是實實在在走過幾段感情彎路的人。透過分享這些彎路上發生過的故事、情感、價值觀！我們能夠讓你在感情裡，找到自己心之所盼的愛。

本文經授權轉自：無誠勿愛事務所