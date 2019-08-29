起床傻眼！他半夜遭隱翅蟲吻...雙腿「線型水泡炸開」睡前多1動作自保

▲一覺起床發現大腿上有紅腫傷口，醫揭兇手是隱翅蟲。（圖／網友提供）

記者謝承恩／台北報導

半夜隱翅蟲上身，起床看到慘案全傻眼！一名網友睡覺睡到一半，忽然覺得「大腿癢癢的」像有東西在爬，但他不以為意，直到隔天起床發現皮膚竟出現「線狀噴濺」和「顆粒流膿」的水泡傷口，還有灼熱搔癢感。醫師研判是「隱翅蟲素」造成大面積皮膚炎，提醒民眾睡覺要注意蟲蟲上身。

日前一名網友在家中睡覺，半夢半醒之前，忽然覺得有東西在大腿上爬，伸手一抓試圖止癢，不料隔天起床卻傻眼，兩隻大腿除了有「噴濺狀」的線型傷口外，還有一顆顆紅色水泡。

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「兩邊大腿出現紅腫傷口，伸手抓當下很舒扶，但抓完更痛苦。」網友趕緊就醫檢察，醫師研判兇手就是隱翅蟲！自己陸續也有腳肌肉僵硬，睡覺時癢到睡不著，患處還有惡化情形，如果抓破皮還會擴大感染。

▲睡到一半發現隱翅蟲在皮膚上爬，毒素會引起線狀皮膚炎傷口。（圖／網友提供）

皮膚科醫師蕭毓良在ETtoday受訪時也提醒，當隱翅蟲在皮膚上爬行時，會從關節腔分泌出隱翅蟲素，引起皮膚病變，造成線狀痕跡；若被打死或壓碎時，則會造成毒液大量濺出，產生嚴重的皮膚過敏及灼傷。患部容易發生刺痛、紅腫、水泡與糜爛，若手指有沾到毒液，又再去碰觸到其他部位的皮膚，就會擴大病灶的範圍。