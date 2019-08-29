賣1張獎金1800！「博仁醫院」放任假醫師賣健檢券

▲博仁綜合醫院遭踢爆違法販售健檢券。（圖／記者趙于婷攝，下同）

生活中心／綜合報導

台北市議員徐立信今（29）日踢爆台北市知名博仁綜合醫院高層放任一位郭姓員工冒充該院預防醫學科主任到處販售疑似違法的健檢券。對此，台北市衛生局回應，經了解確定該院郭姓員工有為醫院販售健檢券，將約詢相關人員說明，將依法處辦。

徐立信在記者會中提到，該違法票券是由丕揚股份有限公司發行，負責人就是現任院長王建哲，而郭姓員工是只有高中畢業的郭聰宏，卻號稱自己是博仁醫院預防醫學科主任、家醫科主任和宣導部主管，到處販售健檢券，每張健檢券3000元裡面的獎金高達1800元，高層默許郭聰宏的冒牌行為，聯合大賺黑心錢。

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另外，今日也有一名受害員工到現場指控，不只高層默許郭聰宏的惡劣行為，郭聰宏還長期霸凌下屬，逼下屬借錢給他，時常酗酒到早上，沒有錢付帳時便恐嚇下屬要匯款給他買單，如果不從就恐嚇要開除他們。

▲每張賣3000元，販售者可拿到1800元的獎金。

對此，台北市衛生局醫事管理科科長何叔安指出，依醫療法第61條規定醫療機構，不得以中央主管機關公告禁止的不正當方法，招攬病人，醫療院所不能促銷醫療行為，例如優惠、團購直銷、消費券及預付療程等，違反者，依醫療法第103條第1項可處罰5至25萬罰鍰。

博仁醫院副院長吳國基則回應，王建哲的確是是丕揚股份有限公司負責人，但記者會中提到的宣導部並不是醫院的部門，是丕揚股份有限公司的部門，且郭聰宏也不是該院員工，並不清楚該公司販售健檢券的方式。

衛生局呼籲，如有健康檢查需求，可逕至合法醫療院所洽詢，千萬不可聽信不明人員之招攬，購買健檢券，以免破財又傷身，如有發現違規或不當招攬行為，請提供相關佐證，如廣告單張、發放日期、地點等，撥打市民當家熱線1999轉7106，向衛生局檢舉。

▲違法販售健檢卷的收據。