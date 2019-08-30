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吃燒烤、火鍋都NG...醫曝「隱眼族」危險行為：小心碎在眼睛裡！

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▲▼戴隱形眼鏡。（圖／記者趙于婷攝）

▲若隱形眼鏡配戴方式不對、時間過長或清潔不佳，容易造成眼睛發炎。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

隱形眼鏡方便又美觀，但若配戴方式不對、時間過長或清潔不佳，容易造成發炎等眼睛危害。醫師指出，很多因為隱形眼鏡造成的傷害，都是「硬拔」惹的禍，因為戴著隱形眼鏡，眼球對熱感應降低，若戴著「進三溫暖烤箱、吃燒烤、吃火鍋、拜拜燒紙錢」等，都容易讓隱形眼鏡快速乾掉，這時硬拔就可能造成隱形眼鏡碎裂。

「隱形眼睛最怕熱！」中國醫大新竹附醫眼科主任陳瑩山指出，雖說乾熱比濕熱更危險，如吃燒烤、烤肉等行為，熱氣會導致眼睛變乾，還會吸收水分；濕熱像是吃火鍋，雖有水蒸氣，看來比乾熱安全，但因熱持續上升，眼睛又被隱形眼睛隔開，時間久了隱形眼鏡也會變乾。

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隱形眼鏡。（圖／記者李佳蓉攝）

▲醫師提醒，配戴隱形眼鏡，千萬別把日拋當周拋使用。（圖／記者李佳蓉攝）

為了避免隱形眼鏡過乾取不下來的情形，建議要使用人工淚液保持眼睛濕潤，且也要小心以適當、安全的方法取下鏡片，以免受傷，「絕對不能硬拔」，若發現隱形眼鏡乾掉，無法摘下時，須盡速就醫，請醫師幫忙取出。

此外，由於隱形眼鏡是直接覆蓋在角膜上，達到矯正視力效果，因此即使材質再好、透氧性再高，也會阻礙眼睛對氧氣的需求。若是長時間配戴，可能會引起角膜上皮水腫、糜爛；若清潔不完全，可能造成細菌或病毒感染，導致角膜炎或潰爛。

陳瑩山提醒，配戴隱形眼鏡，一定要徹底做好清潔工作，別把日拋當周拋使用，若眼睛感覺癢，可先閉眼或用毛巾冰敷舒緩，千萬不要用手揉，以免誘發角膜炎等症狀。

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關鍵字： 隱形眼睛 眼睛健康 陳瑩山
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