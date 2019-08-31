ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

希臘優格好在哪？專家曝「2營養完勝」主因...這3類人必吃！

ETtoday健康雲

▲優格,草莓。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲希臘優格熱量比一般優格高，卻濃縮兩倍以上的營養。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者林妤柔／綜合報導

無糖優格是減肥者的愛好食物之一，除了熱量低之外，還能促進腸胃蠕動，解決便秘問題。不過，相較於一般優格，越來越多人愛好「希臘優格」，那到底是什麼？跟一般優格營養差異在哪？就讓食品技師張邦妮解惑，說明兩者間的不同，並分析何時吃比較好。

張邦妮指出，希臘優格熱量比一般優格高一點，卻濃縮兩倍以上的營養。優格主要由牛奶加乳酸菌發酵而成，「希臘優格」相較於一般優格會再經過「過濾」的步驟。牛奶中含兩種最主要的蛋白質，是「酪蛋白」和「乳清蛋白」；牛奶發酵製成優格的過程，當pH值降到4.6時，酪蛋白會凝固、沉澱到底層，而上層的液體則是乳清蛋白。

希臘優格則過濾掉乳清蛋白，並把過多的水分及乳清蛋白排出，形成更濃稠、偏固體狀態的優格，口感上介於一般優格與乳酪之間，也較能提高飽足感。張邦妮說，但希臘優格的成本也較高，大約4公升的牛奶才製造出1公升的希臘優格。

請繼續往下閱讀...

由於原料使用的牛奶較多，當然比一般優格的營養含量更高，希臘優格的蛋白質含量是一般優格的2倍，鈣質及乳脂肪含量則高出3倍，而乳糖含量比一般優格還少；在熱量方面，希臘優格因為乳脂肪含量提高，所以熱量高於一般優格。

▲▼希臘優格vs一般優格。（圖／張邦妮提供）

張邦妮分享希臘優格的3大好處，適合乳糖不耐症患者，或是運動、減肥時吃。

1.更適合乳糖不耐症患者食用
乳糖不耐症由於小腸中產生的乳醣酶不足，無法分解乳醣，導致乳糖消化或吸收不良，未被消化的乳醣就滯留在腸道，腸道細菌在發酵分解乳醣的過程中，會產生大量氣體，可能出現腹脹、腹痛、腹瀉等症狀。

乳糖常見於乳製品中，而希臘優格的製程經「過濾」程序，將乳糖、乳清蛋白等會引起乳醣不適症狀的成分大量排除，不僅可以吃到更多牛奶的營養，對於乳糖不耐症的影響也較小。

▲▼優格,優酪乳。（圖／翻攝自pixabay）
▲優格適合當作運動過後的蛋白質補充。（圖／取自免費圖庫Pixabay）
2.適合運動後補充蛋白質
蛋白質是人體必需的營養素，也是促進肌肉生長的重要物質，運動過後補充足夠的蛋白質，可以讓體型看起來更健美。除了日常飲食的蛋豆魚肉以外，許多人習慣以牛奶來補充，而希臘優格濃縮牛奶中的蛋白質，還減少乳糖部分，相較之下是高蛋白、低糖分的食材來源之一，適合運動者食用。

3.增加飽足感有利減重
減重時需要控制飲食，減少熱量攝取，就容易產生飢餓感，雖然希臘優格的熱量較一般優格高，卻有利於增加飽足感。減重時增加蛋白質與脂肪的攝取、減少碳水化合物也有助於維持血糖穩定，就不易囤積脂肪，能幫助健康減重。

作者簡介：食品技師張邦妮，安心食代食安知識網創辦人。曾任職於國內知名食品廠及五星級連鎖飯店。期許自己成為食品安全的專業把關者。
※本文由作者授權報導，未經同意禁止轉載。相關文章詳見：希臘優格的熱量和一般優格差不多嗎？營養成分有沒有差呢？

關鍵字： 張邦妮 飲食健康 健康百科 希臘優格
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

只備套套不夠！他上陣前「少做這步」慘遭妹拒絕...衝回本壘關鍵曝

娛樂≠放鬆！醫細數「這些活動」反而超耗腦...你也常越玩越累？

愛鬼扯＝缺維生素B！醫曝「這3類人」是高危險群...快關心周遭朋友

沙發傷爆脊椎！醫曝「3招」避姿勢不良...這樣坐練出超殺腹肌

擦藥沒效！她右腳掌「綠豆大傷口」炸痛2週...醫檢查「裡頭全壞死」險截肢

東亞唯一入圍！台灣iAuto團隊「杜拜無人車競賽」前進3強

瘀青＆四肢無力＝警訊！醫揭「嬰兒得敗血症」特徵...這8項一定要注意

一說必爆氣！「這5句地雷話」減肥者聽到超想翻白眼...你也贊同？

不只回鍋油恐怖！專家揭「3原因」鹽酥雞＝健康殺手...「這點」讓熱量爆

糖尿病患能吃糖？醫曝「標準答案」除迷思...3徵兆一出得注意

讀者迴響

回到最上面