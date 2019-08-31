希臘優格好在哪？專家曝「2營養完勝」主因...這3類人必吃！



▲希臘優格熱量比一般優格高，卻濃縮兩倍以上的營養。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者林妤柔／綜合報導

無糖優格是減肥者的愛好食物之一，除了熱量低之外，還能促進腸胃蠕動，解決便秘問題。不過，相較於一般優格，越來越多人愛好「希臘優格」，那到底是什麼？跟一般優格營養差異在哪？就讓食品技師張邦妮解惑，說明兩者間的不同，並分析何時吃比較好。

張邦妮指出，希臘優格熱量比一般優格高一點，卻濃縮兩倍以上的營養。優格主要由牛奶加乳酸菌發酵而成，「希臘優格」相較於一般優格會再經過「過濾」的步驟。牛奶中含兩種最主要的蛋白質，是「酪蛋白」和「乳清蛋白」；牛奶發酵製成優格的過程，當pH值降到4.6時，酪蛋白會凝固、沉澱到底層，而上層的液體則是乳清蛋白。

希臘優格則過濾掉乳清蛋白，並把過多的水分及乳清蛋白排出，形成更濃稠、偏固體狀態的優格，口感上介於一般優格與乳酪之間，也較能提高飽足感。張邦妮說，但希臘優格的成本也較高，大約4公升的牛奶才製造出1公升的希臘優格。

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由於原料使用的牛奶較多，當然比一般優格的營養含量更高，希臘優格的蛋白質含量是一般優格的2倍，鈣質及乳脂肪含量則高出3倍，而乳糖含量比一般優格還少；在熱量方面，希臘優格因為乳脂肪含量提高，所以熱量高於一般優格。

張邦妮分享希臘優格的3大好處，適合乳糖不耐症患者，或是運動、減肥時吃。

1.更適合乳糖不耐症患者食用

乳糖不耐症由於小腸中產生的乳醣酶不足，無法分解乳醣，導致乳糖消化或吸收不良，未被消化的乳醣就滯留在腸道，腸道細菌在發酵分解乳醣的過程中，會產生大量氣體，可能出現腹脹、腹痛、腹瀉等症狀。

乳糖常見於乳製品中，而希臘優格的製程經「過濾」程序，將乳糖、乳清蛋白等會引起乳醣不適症狀的成分大量排除，不僅可以吃到更多牛奶的營養，對於乳糖不耐症的影響也較小。





▲優格適合當作運動過後的蛋白質補充。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



2.適合運動後補充蛋白質

蛋白質是人體必需的營養素，也是促進肌肉生長的重要物質，運動過後補充足夠的蛋白質，可以讓體型看起來更健美。除了日常飲食的蛋豆魚肉以外，許多人習慣以牛奶來補充，而希臘優格濃縮牛奶中的蛋白質，還減少乳糖部分，相較之下是高蛋白、低糖分的食材來源之一，適合運動者食用。



3.增加飽足感有利減重

減重時需要控制飲食，減少熱量攝取，就容易產生飢餓感，雖然希臘優格的熱量較一般優格高，卻有利於增加飽足感。減重時增加蛋白質與脂肪的攝取、減少碳水化合物也有助於維持血糖穩定，就不易囤積脂肪，能幫助健康減重。

作者簡介：食品技師張邦妮，安心食代食安知識網創辦人。曾任職於國內知名食品廠及五星級連鎖飯店。期許自己成為食品安全的專業把關者。

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