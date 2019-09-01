愛吃澱粉胖肚子！「15部位肥胖圖」驚曝光　營養師：少吃這2樣瘦爆

記者李佳蓉／綜合報導

你從小就因白白肉肉的身材一路被叫「小胖子」到大，或是踏入職場後，工作壓力加上做息不正常，使得全身各部位越長越胖嗎？明明努力運動甩肉，但「該瘦的地方」總是沒動靜，可能和你吃的飲食有關。日本著作《懂了！這樣吃就不會胖》裡頭的「肥胖部位圖」明確指出吃哪些食物就會胖哪個部位，但真的是這樣嗎？

出自「 わかった！こうして食べれば太らない（中文譯：懂了！原來這樣吃就不會胖）」一書的《肥胖部位圖》曾傳遍推特，也吸引營養師劉怡里及美女主播蔡逸帆在Youtube頻道《里帆不煩》拍影片破解迷思，指出愛美是女生的天性，這本書針對女生最煩惱的身體部位詳述說明，明確指出「吃什麼食物就會胖哪個部位」，甚至有日本女生遵照書上飲食建議，腿真的變細了，真有這麼神？



▲日本推特曾瘋傳一張圖「吃什麼身體就胖哪裡」。（圖／翻攝自みんなのくちこみ.net）

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書中提及導致上、下半身肥胖的食物：

頸部和胸部：熱牛奶、起司、紅肉和魚類

肩膀：油炸肉類、紅酒

手臂：肥肉、奶油、冰淇淋

腋下：沙拉醬、橄欖油

後背：天婦羅

後背胸下：薯條、洋芋片等馬鈴薯製品

肚子：米飯、麵包、餅乾、豆類和南瓜

小腹：麵類、甜點、糖果、水果乾、地瓜、青菜

腰間肉：奶油燉菜、豆漿

臀部：甜甜圈、炒青菜

臀部下側肉：肉類、碳酸飲料、優格、冰淇淋

大腿：蛋糕、甜麵包、壽喜燒、滷肉

膝蓋：巧克力、餅乾、啤酒

小腿：肉類、調味料、鹽分

腳踝：雪糕



劉怡里分享，曾遇一對夫妻，太太希望增肥過程中「能讓胸部變大」，卻換來先生默默瞥了一眼，她也解釋，只要全身增胖，胸部也會跟著成長，由於雙峰大部分由蛋白質及脂肪所構成，因此無論增胖或減重，胸部大小也會連帶受影響。若減肥不想「減到胸部」，建議可補充好的油及優質蛋白質，如毛豆、起司、雞肉、魚肉等食物。

劉怡里接著說，瘦身指全身瘦，若是瘦下來屁股特別大、難甩蝴蝶袖或是大腿仍壯壯的，「坦白說，其實就是基因問題！」特定部位的肥胖取決於家族基因。若真想改善可以靠3招：透過運動雕塑，或是中醫可針對局部做緊實，甚至可藉由高科技的醫美技術，讓四肢或易囤積脂肪的部位更有線條。

看完整篇文章後，劉怡里認為，其中最有醫學基礎概念的就是肚子，書中提到吃米飯、麵包、餅乾都會胖這區域。但肚子這麼難瘦也有原因！由於脂肪有部分功能為保護位於人體中央的內臟，適度的脂肪可hold住內臟，以確保它們不移位，但要小心的是過多油脂會造成脂肪肝、腰圍變粗，長久下來恐提升血管阻塞而誘發心血管疾病的風險。

書中提到吃麵類、甜點、糖果及蔬果會變成「小腹婆」，劉怡里解釋，攝取過多精緻澱粉如白米飯、麵包或甜點類等含糖食物的確容易堆積成三酸甘油脂及體脂肪，肚子會悄悄變大，但打臉吃低熱量蔬菜是不會胖小腹的。且弔詭的是，若不吃澱粉，但一直喝酒，肚子同樣也會逐漸向外凸出，只要攝取高油、高糖份食物，脂肪確實容易囤積在腰圍。她更直言，「以上書本內容沒有科學根據，只有腰圍部分我比較贊同。」

劉怡里說，減肥除了可靠控制飲食及運動外，「咀嚼過程」也很重要，透過咀嚼分泌唾液，品嚐食物美味也能延長吃飯時間，每一餐超過20分鐘，下視丘的「飽食中樞」會通知「你已經吃飽了」，產生飽足感避免吃太多，也能防止快速進食於飽餐後所衍生的空虛感。她解釋，除了吃太快容易胖外，睡眠同樣重要，研究顯示每天未睡滿7小時容易造成肥胖，影響後續的生活作息，不斷惡性循環。

蔡逸帆最後也說，「這本書不是沒有道理，說了高油脂跟高糖，拆成很多部位去講，啊這些東西少吃就是會瘦啊！是很自然的道理。」營養師劉怡里也認同。