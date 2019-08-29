「腸病毒」中醫也有解！醫解析「3大治療方」：助縮短病程

▲每年4-9月是腸病毒流行期，感染後會有手足皮膚起紅疹水泡等症狀。（圖／示意圖／ETtoday資料照）

記者趙于婷／台北報導

每年4-9月是腸病毒流行期，尤其台灣台灣氣候溼熱，全年都有感染個案發生，除了要接受治療、自主隔離之外，中醫師建議，也可透過清熱解毒的藥方來預防症狀加重，如「金銀花茶」、「普濟消毒飲」、「葛根芩連湯」，臨床研究發現，普濟消毒飲口噴劑可使8成的輕中度患者病程縮短至2-3天，和一般腸病毒病童平均病程7天相較，有明顯幫助。

台北市立聯合醫院中興院區中醫科主治醫師吳宛容指出，雖然中醫古籍裡雖沒有「腸病毒」這個病名，但在很多疾病裡，都出現過類似腸病毒的症狀，例如「口瘡」、「疫毒厲」等，腸病毒具有強傳染性且發病迅速，主要症狀為高燒不退、喉嚨腫痛、後咽部潰瘍、咽部疼痛影響食慾、噁心嘔吐、手足皮膚起紅疹水泡和脫皮等，通常會造成全身性症狀。

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腸病毒最初引起的症狀屬於中醫的「時疫」和「溫病」範疇，是感受了外來的風溫邪氣而發病，屬「熱證」、「實證」、「表證」，當病邪剛剛侵犯身體的肺衛皮毛，身體的自我防衛機制就會出現發熱、咽痛等症狀，這是身體對抗病邪的表現，這時可用清熱解毒的「普濟消毒飲」加減化裁治療，可以幫助緩解喉嚨不適。

▲勤洗手是預防腸病毒第一步。（圖／疾管署提供）

如果身體虛弱又沒有及時用藥，病邪就會從身體表面的「衛氣」層深入到身體的「營血」層，導致全身發疹，身體濕氣很重的人，在這個階段會出現手足口水泡，可用「葛根芩連湯」加減化裁治療。

吳宛容提醒，腸病毒症狀變化快速，必須針對病情變化，不斷換藥，但還是「預防勝於治療」，建議在腸病毒流行期可用清熱解毒利咽的「金銀花茶」來預防症狀加重，或是穴道按摩如合谷、曲池、風池等穴位，來加強提升免疫力，幫助抵抗、預防外邪。

【金銀花茶】

製作方法：金銀花5錢、板藍根3錢、連翹3錢、生甘草1.5錢、薄荷1.5錢，將藥材（除了薄荷之外）全放入鍋中，加入1公升的水，煮滾後，用小火熬煮20分鐘，再放入薄荷，放涼後即可飲用。

作用：金銀花、連翹清熱解毒，板藍根、生甘草利咽消腫，薄荷清利頭目。