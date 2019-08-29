就愛傷害另一半！4星座男「欺負＝喜歡」超難搞...你也氣得牙癢癢？



▲這4星座男生明明很愛對方，卻總是讓對方受傷。（圖／記者李佳蓉攝）

記者林妤柔／綜合報導

有些人戀愛中變得不像自己，委屈自己，迎合他人；有些人則態度強硬，不時造成另一半的壓力，如果沒有拿捏好分寸，就會無形中傷害最愛的人。陸媒《第一星座網》分享，這4星座男生明明很愛對方，卻總是讓對方受傷，到底是哪些星座男那麼笨拙？一起來看看吧！

1.天蠍男

天蠍男是出了名的控制狂，佔有慾相當強，也希望在愛情中擁有主導地位。他們愛得讓人難以呼吸，因為太害怕失去對方，只能藉此掩飾不安全感。因此天蠍座的女朋友請好好包容他們，他們只是不善於表達自己內心澎湃的情感。

2.牡羊男

牡羊男就像小孩一樣，熱情又直接，有很多情緒想發洩出來，又過於笨拙，不知道怎麼表現，因此常會讓人覺得很愛欺負女朋友。其實牡羊男就只是想表達愛意，但一不小心就會造成反效果。

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▲牡羊男常想表達愛意卻造成反效果。（圖／達志示意圖）

3.處女男

處女男注重自身形象，想把最好的一面給外人看，但面對親密的人就會露出最真實的一面，他們無法控制自己的情緒。他們談戀愛時，總想把對方佔為己有，卻又不時對對方很嚴苛，讓另一半摸不著頭緒。

4.巨蟹男

巨蟹男一般給人的印象是忠厚溫吞，也不容易生氣，但對於喜歡的人就不同了。他們喜歡捉弄喜歡的人，享受對方的反應，就像小男孩一樣鬧喜歡的人，想藉此刷點存在感。