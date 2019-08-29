詹姆士呼吸中止症「恐失味覺」？醫曝檢測「4種波型」解答

▲詹姆士貼出臉上佈滿儀器線路和膠帶的照片，嚇壞網友。（圖／翻攝自臉書／詹姆士）

記者謝承恩／綜合報導

型男主廚主廚詹姆士27日在臉書PO出「滿臉插著儀器」嚇壞網友，事後才解答是「睡眠呼吸中止症又復發。」即便開刀治療仍有複發可能外，後遺症也相當令人頭疼，光是失去味覺這項，居然會讓詹姆士差點丟掉飯碗！醫師趙哲暘在《當心！打鼾，孩子健康拉警報》一書中，更提出4種常見症狀及改善方法。

為何會出現睡眠呼吸中止症

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正常睡覺時，咽喉會打開讓氣流通過，如果因為肥胖或是其他因素造成咽喉氣道壓迫而變得狹窄，睡覺時就會出現有鼾聲，嚴重一點，就會出現暫停呼吸的現象，這就是阻塞型的睡眠呼吸中止症。

事實上，睡眠呼吸中止症分為以下四種：

1. 阻塞型：因上呼吸道部分或完全阻塞而發生

2. 中樞型：因中樞神經系統未能觸發通氣而發生

3. 混合型：阻塞型加上中樞型

4. 低通氣呼吸阻塞型：尚未達到睡眠呼吸完全中止的程度，但是呼吸道的通氣量微弱

圖2-1 睡覺時，口腔和咽喉肌肉放鬆及其他因素造成氣道狹窄（右圖），空氣通過狹氣道時氣流加速，因而發出鼾聲，嚴重時就會出現暫停呼吸現象。

圖2-2 睡眠呼吸中止症的類型

阻塞型與中樞型睡眠呼吸中止的差別在於呼吸中止時，肺部與腹部的呼吸動作是否完全停止，這需要由睡眠技師透過睡眠中心的睡眠多導圖記錄做細部研判，而不管是哪一種類型的睡眠呼吸中止症，都會造成血氧飽和濃度降低，進一步造成身體缺氧的問題與後遺症。

促進鼻功能預防呼吸阻塞的自我保健方法

1.大量且慢的咀嚼

鼻道狹窄是因小時候飲食過度精緻化，導致牙床窄。因此必須重新建立飲食習慣，為訓練咀爵，可以吃類似蒟篛、肉乾、魷魚絲、堅果類、甘蔗與高纖維質等食物，咀嚼時須像牛吃東西一樣，牙齒左右慢慢磨碎食物，而不是像老鼠吃東西一樣，牙齒快速且上下咬碎食物。

透過大量咀嚼，讓牙齒與舌頭努力合作，才能確實將食物嚼碎。大量咀嚼過程中，可以提升舌肌力，上頜骨更會因牙齒咬合，對上牙床產生往上、往外的力量而獲得橫向擴張的機會。

2.促進上頜骨往外側律動

頭顱骨的每一塊骨頭隨時都在一漲一縮的律動，律動的頻率大約是每分鐘八到十二次，等於每次約五到七秒。促進上頜骨往外側律動，可以幫助擴張鼻道。