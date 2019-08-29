輕熟女皮膚超白被讚「雪白美人」...沒想到是「痔瘡」作怪！

▲台北慈濟醫院大腸直腸外科蕭光宏。（圖／台北慈濟醫院提供）

記者趙于婷／台北報導

一名35歲蘇小姐，皮膚白、臉部少見血色，被朋友稱為「雪白美人」，某天早上彎腰撿地上物品起身後，忽然頭暈目眩，站都站不穩，就醫檢查才發現是痔瘡造成長期慢性失血，血色素不到正常人的一半，有嚴重貧血現象。醫師提醒，慢性便秘、長期腹瀉，或是因腹壓增大，例如過度用力解便或懷孕，都是造成痔瘡的可能原因。

收治該病例的台北慈濟醫院大腸直腸外科蕭光宏主任指出，蘇小姐因痔瘡造成長期慢性失血，血色素只有3.2gm/dl（一般女性標準值12.0gm/dl），透過組織凝集儀痔瘡切除術替蘇小姐切除痔瘡，術後血色素漸漸回升，不再臉色蒼白。

請繼續往下閱讀...

蕭光宏說明，痔瘡組織是肛門內正常的襯墊組織，當襯墊組織異常增生，就形成所謂的痔瘡，是肛門很常見的疾病，腫、脹、疼痛、流血是常見症狀，可分內痔及外痔；從肛門進去大約1.5公分左右是直腸與肛門的交界內的痔瘡組織增生稱為內痔，交界之外的痔瘡組織增生稱為外痔。

▲慢性便秘、長期腹瀉都是痔瘡可能原因。（圖／ETtoday資料照）

蕭光宏主任建議痔瘡患者應多攝取膳食纖維，並多喝開水來防止便秘，另外，不正確的排便習慣也是痔瘡關鍵成因，如廁時只要前一段糞便排出來就算完成，不需為了排更乾淨而過度用力或是上廁所時間過久，如廁也要避免閱讀書報或是滑手機。

痔瘡的治療方式依病情嚴重程度而不同，一般沒有症狀或症狀輕微，可以先改善生活習慣，包括高纖維飲食、多喝水，來改善排便狀況；另外，急性腫大疼痛時，可以溫水坐浴來降低肛門壓力、紓緩症狀；或使用藥膏、塞劑及口服消炎止痛藥，減輕肛門不適；但當內痔變成大出血或脫出，且藥物治療無效時，嚴重影響生活品質，則建議採取手術治療。