ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

輕熟女皮膚超白被讚「雪白美人」...沒想到是「痔瘡」作怪！

ETtoday健康雲

台北慈濟醫院大腸直腸外科蕭光宏。（圖／台北慈濟醫院提供）

▲台北慈濟醫院大腸直腸外科蕭光宏。（圖／台北慈濟醫院提供）

記者趙于婷／台北報導

一名35歲蘇小姐，皮膚白、臉部少見血色，被朋友稱為「雪白美人」，某天早上彎腰撿地上物品起身後，忽然頭暈目眩，站都站不穩，就醫檢查才發現是痔瘡造成長期慢性失血，血色素不到正常人的一半，有嚴重貧血現象。醫師提醒，慢性便秘、長期腹瀉，或是因腹壓增大，例如過度用力解便或懷孕，都是造成痔瘡的可能原因。

收治該病例的台北慈濟醫院大腸直腸外科蕭光宏主任指出，蘇小姐因痔瘡造成長期慢性失血，血色素只有3.2gm/dl（一般女性標準值12.0gm/dl），透過組織凝集儀痔瘡切除術替蘇小姐切除痔瘡，術後血色素漸漸回升，不再臉色蒼白。

請繼續往下閱讀...

蕭光宏說明，痔瘡組織是肛門內正常的襯墊組織，當襯墊組織異常增生，就形成所謂的痔瘡，是肛門很常見的疾病，腫、脹、疼痛、流血是常見症狀，可分內痔及外痔；從肛門進去大約1.5公分左右是直腸與肛門的交界內的痔瘡組織增生稱為內痔，交界之外的痔瘡組織增生稱為外痔。

▲廁所,便秘,大便。（圖／記者周宸亘攝）

▲慢性便秘、長期腹瀉都是痔瘡可能原因。（圖／ETtoday資料照）

蕭光宏主任建議痔瘡患者應多攝取膳食纖維，並多喝開水來防止便秘，另外，不正確的排便習慣也是痔瘡關鍵成因，如廁時只要前一段糞便排出來就算完成，不需為了排更乾淨而過度用力或是上廁所時間過久，如廁也要避免閱讀書報或是滑手機。

痔瘡的治療方式依病情嚴重程度而不同，一般沒有症狀或症狀輕微，可以先改善生活習慣，包括高纖維飲食、多喝水，來改善排便狀況；另外，急性腫大疼痛時，可以溫水坐浴來降低肛門壓力、紓緩症狀；或使用藥膏、塞劑及口服消炎止痛藥，減輕肛門不適；但當內痔變成大出血或脫出，且藥物治療無效時，嚴重影響生活品質，則建議採取手術治療。

桃園少女繼父再爆！校內上演「四腳獸」　她2樓狂吼：我就是賤，我做錯了

關鍵字： 蒼白 痔瘡 便秘 痔瘡成因 台北慈濟醫院
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

長照2.0將推「升級版」　蔡英文：強化住宿機構照顧服務

森永牛奶糖之亂「只因用錯檢驗方式」　專家無奈：牙痛卻去看婦產科？

檢驗方法搞烏龍！森永牛奶糖含奶　食藥署拿掉不合格清單

雙北爆首例登革熱！衛生局抓孳生源「最高罰1萬5」

「喝醋」調血液酸鹼值...還能減肥？　醫揭關鍵真相！

蘋果「凹陷斑點」不是爛掉！專家解析「苦痘症」：是生理障礙

不喝咖啡就頭痛？「咖啡因戒斷6症狀」醫授改善關鍵！

小心冰淇淋生菌數超標！吃火鍋的「9大食安關鍵」你注意沒？

優酪乳喝法再+1　時尚辣媽詠嫻、健康型YouTuber關關食譜PK賽等你來評！

「無籽葡萄」怎麼來的？3大生產方式...「雜交」也可以！

讀者迴響

回到最上面