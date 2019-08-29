夫妻2人皆肺腺癌！40年來「騎機車沒戴口罩」害的...這5族群超危險

▲因騎機車不愛戴口罩，持續40年穿梭市區，夫妻罹患肺腺癌早期。（圖／記者謝承恩攝）

記者謝承恩／綜合報導

沒戴口罩騎車近40年，牧師夫婦雙雙檢出肺腺癌！好在經過三年的追蹤確診，順利清除肺腺癌病灶。醫師呼籲有肺癌家族病史的家庭，尤其父母親曾檢出肺癌的家庭是高危險群，子女務必定期接受肺癌相關篩檢，出門也要戴口罩騎機車！

台中一位67歲的牧師王武聰，與64歲的牧師娘陳女士，平日生活簡單，以機車代步在台中市東區穿梭拜訪會友；夫妻倆平日注重健康，且每年都在彰基做高階健康健查，但過去騎車不戴口罩的習慣，近四十年來如一日。然而在一次例行原先右上肺葉不到1公分的節結，過了兩年後增大為1.18公分，經過醫師診斷為「肺腺癌早期」。

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▲電腦斷層掃描中的肺部節結，經切片證實為肺腺癌早期。（圖／彰化醫院提供）



彰化基督教醫院胸腔外科主任王秉彥指出，王牧師娘同樣健檢中，發現左下肺有一結節，不以為意。直到下次檢查發現結節已成長到1cm，爾後縮小為0.9cm，但密度有增厚情形，直到先生手術後確定為肺腺癌，夫妻倆非常驚訝，直到今年3月開刀切除，檢驗也確診為肺腺癌早期。



王秉彥表示，肺癌早期沒有明顯症狀，多是藉由健康檢查發現，若是「小於1公分的結節」定期追蹤即可，但陸續有變大或長厚、型態改變，就需透過手術疑除病灶。王醫師也特別提醒， 吸菸民眾、曾罹患肺結核或其他肺部慢性疾病者、長期暴露空汙菸害等致癌環境，或者有肺癌家族病史者，都是罹患肺癌的高危險群 ，這類民眾應自主定期接受肺癌篩檢。

▲提醒民眾騎摩托車要記得戴口罩。（圖／彰化醫院提供）



王牧師夫婦在這次的手術過後，不但彼此提醒騎摩托車出入要戴口罩，也開始一週安排幾天到戶外空氣良好的地方休息。最重要的是，王牧師也呼籲肺癌高危險群民眾，要定期接受檢查，尤其是低劑量電腦斷層掃描；如果發現有腫瘤也不用緊張，平常心看待，聽醫師的話接受手術治療，不但順利而且無痛苦。