書包揹錯骨頭歪！小孩開學…專家5點「揹出完美脊椎」　下緣別低於OO



▲要開學了！爸媽是否曾注意過小孩揹書包的姿勢呢？（示意圖／記者季相儒攝）



記者李佳蓉／綜合報導

暑假過完了，學生們再度揹起書包迎接開學！但高雄一名國小2年級學生就因揹書包姿勢不佳，引起肩頸痠痛而影響學習。物理治療師提醒，學生平時揹書包若能注意「這5點」，即可有效預防不適症狀出現，對於平時有揹包包習慣的上班族也同樣有效。

活力得中山脊椎外科醫院物理治療師張藝薰指出，當出現肩頸疼痛，頭痛或腰痛症狀就須注意可能是揹書包的姿勢錯誤了。這些錯誤的姿勢包括，脖子往前伸，聳肩及身體向前傾，長此以往，甚至可能造成圓肩、駝背的姿勢。

千萬別輕忽揹錯書包對身體的影響！張藝薰進一步指出，若是沒有即時矯正錯誤的揹書包姿勢，將會造成身體左右兩側肌肉不平衡，由於在學學生正處於發育期，身體的骨骼及韌帶還未發育完全，因此很容易受到不當外力影響，嚴重的話可能形成脊椎側彎，進而影響脊椎的生長。



▲除了揹帶寬要注意外，書包下緣也建議不要低於骨盆。（圖／活力得中山脊椎外科醫院提供，下同）

請繼續往下閱讀...

為避免這些不當後遺症，必須維持身體正確姿勢、預防肌肉痠痛，張藝薰提醒學生，平時揹書包應能注意以下5點，分別為：



1.書包不宜過重，書包重量應不超過體重10％。

2.書包揹帶不能太細，書包揹帶的寬度以肩部的一半為宜，以分散肩部的壓力。

3.揹書包時，盡量貼近背部。

4.雙肩後揹式的書包，書包的下緣避免低於骨盆。若是選擇斜揹者，書包的上緣需在骨盆（髂骨）外側，避免揹太低。

5.若是選擇單肩揹書包者，書包不能只揹單肩，需時常兩肩換邊，以避免高低肩及脊椎側彎。



▲物理治療師建議，若是選擇斜揹者，書包的上緣需在骨盆（髂骨）外側，避免揹太低。