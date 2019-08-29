愛在車內吸電子煙、加熱菸？　研究：PM2.5是紫爆的7倍

▲最新研究發現，電子煙在車內產生的PM2.5是紫爆的7倍。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

不少人都喜歡在車內吸電子煙、加熱菸，但最新研究發現，電子煙在車內產生的PM2.5竟可高達490微克/立方公尺，是台灣政府明定大氣空污「紫爆 （PM2.5≧71微克/立方公尺） 」的7倍，研究更發現，加熱菸會產生PM0.3，比PM2.5更微小的懸浮微粒，同樣對人體有嚴重傷害。

台大醫院家醫部醫師郭斐然指出，根據美國喬治亞大學環境衛生科學系今年發表研究結果顯示，若人體暴露於電子煙的二手菸環境中，4小時後的尿液尼古丁代謝物濃度最高，最高甚至可達13倍，同時電子煙的毒性物質丙烯醛代謝物也顯著上升。

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此外，還有一項針對七款不同大小的房車，進行車內電子煙、加熱菸車內二手菸暴露量的研究，結果顯示電子煙在車內產生的PM2.5可達75~490微克/立方公尺，而加熱菸還會產生PM0.3（300奈米），直徑300nm奈米的超細懸浮微粒，比PM2.5更微小。

根據發表於「菸草控制期刊（Tobacco Control, BMJ）」的最新研究更進一步發現，電子煙霧也有三手菸殘留危害。郭斐然說，這最新研究指出，電子煙專賣店隔壁的商店，放置紙巾、毛巾及空氣濾淨器，僅一天的時間，紙巾便可測得尼古丁及致癌物亞硝胺，毛巾及空氣濾淨器放置較長的時間也測得這兩種電子煙殘留物質，而且濃度隨放置時間而增加。

台北醫學大學高志文博士也提到，室內空污的主要污染源就是二手菸，而新興菸品的二手菸產生的PM粒徑，不少都比PM2.5還要小，目前已知持續暴露在高濃度的PM2.5會提高致癌的風險，政府都已訂定大氣達高危害的「紫爆」點，各級學校的戶外體育活動需暫停，因此面對新興菸品的室內二手菸危害，需要政府修法明確制止。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗強調，電子煙、加熱菸等新興菸品，不只被證實至少含有41種及58種有害化學物質，現在更被證實有二手菸及三手菸的危害，呼籲政府要立即修法全面禁止。

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