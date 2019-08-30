光吃補鈣食品不夠！營養師曝「吸收率才關鍵」...配這些骨本存滿



▲喝牛奶能補充鈣質。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者林妤柔／綜合報導

台灣民眾長期缺鈣，同時也是有名的「缺鈣」地區。提到補鈣食品，首先想到的必定是牛奶。不過營養師黃曉彤在《酷的是米袋》中表示，除了透過飲食補充鈣質，更重要的是「吸收率」。她分享，高鈣食品可以和一些富含維生素C搭配，就能增加鈣質吸收率。

根據台灣國民營養健康狀況變遷報告，有超過9 成國人都有鈣質攝取不足問題。黃曉彤指出，想透過飲食補鈣，還有一個不可或缺的關鍵點，就是「吸收率」。雖然紅莧菜、奇亞籽、黑芝麻含有高量的鈣質，但同時也含有豐富的膳食纖維、高量的植酸和草酸，反而使吸收率下降。



▲奇異果富含維生素C，和高鈣食物搭配能提升鈣質吸收率。（圖／記者謝婷婷攝）

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對此，黃曉彤建議，可以用些方法來增加吸收率。比如鈣質可以在酸性環境下提高吸收率，所以把高鈣食物跟富含維生素C的水果一起吃，像是芭樂、草莓、奇異果等，就有機會增加鈣質的吸收率。

骨科醫師劉俊良先前在接受《ETtoday健康雲》訪問時建議，若想預防骨質疏鬆，可以補充鈣質及維生素D，像牛奶、雞蛋、鮭魚都是良好的鈣質及維生素D來源；日曬充足，每日上午10點到下午3點的時段，曝曬個10到15分鐘；適量運動，健走、深蹲、舉啞鈴等負重運動可以增加骨質密度和強健肌肉；避免不良生活習慣，避免抽菸、喝酒及過度飲用咖啡。