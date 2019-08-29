台灣近視率高居世界第3大　大學生高達9成近視

▲台南市立安南醫院眼科醫學中心洪純玲副院長指出，「多戶外活動」及「不要長時間近距離用眼」是預防近視及使近視減緩度數的增加2大絕招。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

近視角膜雷射手術，解決許多人不想戴眼鏡的困擾，但高度近視引起的視網膜病變，並無法降低其發生率，安南醫院眼科洪純玲副院長指出，預防高度近視發生非常重要，近年高度近視視網膜病變有增加趨勢，肇因都是用眼過度、藍光傷害等；增加戶外活動、勿長時間近距離用眼是預防近視，減緩度數增加2大絕招。

洪純玲副院長舉案例指出，一位40幾歲長期在冷氣房工作的女性上班族，最近右眼看東西有歪斜及黑影現象，再加上年輕的時候有做過高度近視角膜雷射，所以眼睛感覺乾澀及疲勞很是困擾，經至安南醫院做眼底視網膜斷層掃描儀檢查及眼底螢光攝影，發現其右眼黃斑部有高度近視性脈絡膜新生血管併有滲出液，經給予右眼玻璃體內抗新生血管因子注射後，視力即恢復原先水準。

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患者經1年後，又因近視逐漸增加且模糊，再度回診檢查，發現兩眼有核性白內障形成，洪醫師以小切口超音波晶體乳化術成功切除白內障並放入人工水晶體，視力恢復正常且目前的視力為1.0。

洪純玲副院長表示，現今全球近視人口約有14億，且一直有逐漸增加趨勢，尤其台灣更是高居世界第3位，大學生近視比率高達9成，大於6百度的人數佔近視人口5分之1。

高度近視有許多併發症，包括眼底黃斑部脈絡膜新生血管、網膜裂孔、網膜剝離等。一般性的雷射不適合做黃斑部脈絡膜新生血管治療，因為怕會傷害到黃斑部正常細胞，故現在以眼球內注射抑制脈絡膜新生血管的藥物來治療，比較不會傷害到黃斑部正常組織，也不會有過度疤痕形成，視力進步機會較大，原則上眼球內注射直到新生血管萎縮消失即可，次數因每個病人而定但需定期門診追蹤治療。

洪純玲副院長強調，預防高度近視的發生非常重要，近視角膜雷射雖然可以解決屈光問題，但是不能解決眼底高度近視視網膜病變的發生機率，所以要做好早期預防高度近視的產生，如避免長時間近距離閱讀以及3C藍光刺激，當一旦發現自己視力有狀況，就要趕緊找眼科專科醫師做檢查及後續治療，預防及早期診斷治療，是保護自身眼睛健康的不二法門。