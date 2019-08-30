防蚊液怎麼選？天然的樟腦、薄荷成份，這個年紀不要用

▲（圖／Pinterest、Pinterest）

對許多人來說，夏天到戶外活動簡直就像一種「煎熬」，不僅天氣悶熱、酷暑難耐，面對各種蚊蟲的侵襲，真的令人完全無法招架，常常一回神就被叮到滿手、滿腳都是「紅豆冰」！

既然如此，我們更應該做好正確的防蚊措施，但該怎麼做呢？就讓萬芳醫院皮膚科主治醫師王筱涵來為大家解說吧！

被蚊子叮到為什麼又癢又腫？

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蚊子在吸血的過程中，會在唾液中釋放組織胺，在皮膚上形成紅腫、騷癢的現象

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每次被蚊子叮，最痛苦難熬的除了外觀上不美觀之外，那股癢到骨子裡的感覺，也讓人非常受不了。

王筱涵醫師說明，蚊子在吸血的過程中，會在唾液中釋放組織胺，在皮膚上形成紅腫、搔癢的現象。而這種生理上的反應，小孩的症狀多半會比一般大人還要嚴重，原因在於小孩耐受性低，當頭幾次被蚊子叮的時候反應會比較劇烈，隨著年紀增長加上被叮到的次數提高後，即會產生免疫耐受性，往後被叮咬則會降低「一大片紅豆冰」的機率。

防蚊液要怎麼選？

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就目前市售的防蚊液來看，以DEET和PICARIDIN為主要成分的商品，最常被消費者選購。前者經行政院環境保護署公告許可證的環境用藥有 8 種、人用有 13 種，因認證多，使消費者較能安心選購；後者的PICARIDIN則於2018年經衛生署核定，驅蚊效果佳，且對人體沒有不良的傷害，但認證商品就相對比較少。

王筱涵醫師補充，各品牌防蚊液分別有不同的濃度，濃度越高可以提供越長時間的驅蚊保護，但濃度越高刺激性也越高，成人可以選用濃度20%以上，但孩童建議濃度不超過10-15%為宜。為了安全起見，像加拿大衛生部便有明文建議DEET產品要6個月以上的孩童才能使用，而台灣環境保護署也提出PICARIDIN適用於2歲以上的小朋友，大家還是要按照指示使用，會比較保險。

使用防蚊液時，先以常暴露出來的位置為主，如頸部、手腳，夏天則可以先擦防曬，乾了之後再噴防蚊液效果較好，從事戶外活動結束後回家趕快洗澡，避免化學成分的殘留。

天然的尚好嗎？

王筱涵醫師表示以樟腦、薄荷為例，過多接觸要小心神經和肺部刺激，建議 3 歲以下的小孩不要使用

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不過，有些人也很害怕防蚊液有種「化學」的味道，那如果選擇樟腦、香茅、檸檬桉精油的天然植物萃取來做塗抹，是否也能達到一樣的效果呢？

對此，王筱涵醫師表示以樟腦、薄荷為例，過多接觸要小心神經和肺部刺激，建議3歲以下的小孩不要使用；而香茅雖然為天然植物，但防禦效果比較無法持續，平均每20分鐘就要補擦一次。另外，手環和防蚊貼其實驅蚊效果不佳，使用草本精油仍然有皮膚過敏的可能性，要特別留意。

王筱涵醫師呼籲，每個人的生理情況不同，故在商品的選擇上若真的有不清楚的地方，建議還是要諮詢專業醫師喔！

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