台灣進入高齡社會　銀髮族手術麻醉風險不可輕忽

▲郭綜合醫院麻醉疼痛科曾嘉榮主任指出，隨著年齡的增長，身體構造的退化，老年人接受手術與麻醉的風險也會高於年輕的患者，更應重視。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

根據內政部106年公布資料，國人平均年齡持續延長，達80.4歲，其中男性為77.3歲，女性83.7歲！而65歲以上者占人口比例將近16％，已屬高齡社會，且邁向「超高齡社會」，隨著人口逐漸老化的問題，醫療單位勢必更加頻繁面臨老人各類手術的麻醉危險與問題，老人麻醉問題更顯重要。

郭綜合醫院麻醉疼痛科曾嘉榮主任指出，隨著年齡的增長，身體構造的退化，老年人接受手術與麻醉的風險也會高於年輕的患者，就生理上變化而言：一、心血管系統：血管的彈性減低且會變硬，造成血壓升高、心臟對交感神經的刺激反應變差、周邊血管的阻力上升，壓力反射（baroreflex）的敏感度變差，容易有姿勢性低血壓：冠狀動脈狹窄導致心肌缺血甚至心肌梗塞；血壓低造成腦部缺血。這都會增加麻醉可能風險。

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二、呼吸系統：吐氣能力，肺活量，咳嗽力量，喉頭反射皆下降、吸入性肺炎，肺部感染發生率上升、若有慢性阻塞性肺病，容易術後肺塌陷。三、神經系統：腦細胞減少萎縮，大腦功能退化、常有記憶，情緒，運動，認知功能不良、熟睡與REM睡眠比率減少造成失眠，神經傳導變慢，感覺遲鈍、麻醉恢復時間變長，可能認知障礙發生譫妄。

四、腎臟：腎臟功能下降：藥物作用時間延長，術後易發生呼吸無力、嗜睡，因藥物影響，可能發生電解質不平衡。五、老人身體對於體溫降低時的反應較差，無法有效的產生血管收縮與發抖等保護機制，因此在手術中易產生低體溫的情形。

六、消化道：常有牙齒缺損牙周病，易造成插管困難、胃腸蠕動較差，特別是在禁食時間不足時，較易發生嘔吐，而造成吸入性肺炎，肝臟機能也較退化，血中白蛋白含量較低，麻醉藥量也須減低。七、骨骼：老年人多少有一些骨鬆或脊椎疾病，常有痠痛問題，有可能造成半身麻醉困難。

曾嘉榮主任說，要降低老年人麻醉風險有4點事項：1、對於其身體狀況要詳細的詢問檢查，像平常生活照護、自主能力、溝通能力，是否有經常保持運動、是否有吸菸、喝酒習慣，睡眠習慣品質等。2、了解病患是否有相關疾病存在，如慢性疾病（高血壓、糖尿病）、中風病史、腎臟衰竭（洗腎）、狹心症或心肌梗塞病史（是否有使用支架）、帕金森症、癌症等等，麻醉有時會加重疾病的嚴重度。

3、病患使用藥物狀況，是否會與麻醉藥物起交互作用，是否會增加手術麻醉的風險，是否需持續使用．常見有血壓藥，降血糖藥，抗凝血劑。4、手術麻醉前一般的血液檢查，肝腎功能抽血檢查，尿液檢查，心電圖，胸部Ｘ光，必要時進階檢查心臟超音波，肺功能，血氧濃度。

曾嘉榮主任指出，麻醉專科醫師會依照手術術式，老年人身體評估狀況及檢查結果，提出適當的麻醉方式，並非像以往民眾錯誤的概念，認為半身麻醉就一定比全身麻醉較安全！半身麻醉在實施過程中，因老年人脊椎退化及骨刺等問題，困難度增加，在手術過程中，病患因清醒而常常緊張程度遽增，造成血壓上升、心跳加快等，反而更不利，應由麻醉醫師適當評估，是要半身麻醉，還是全身麻醉等，才能對老人手術麻醉提供最安全的條件。

曾嘉榮主任強調，老年人身體衰弱，常有許多系統性疾病，常使用多種藥物，需要針對格別情形制定麻醉計劃，術前麻醉醫師，手術醫師，病患及家屬要充分溝通風險，並採取防範措施，選擇最好的麻醉方式，為手術麻醉安全踏出最安全成功的一步。