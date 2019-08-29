想法＝迴轉壽司！醫曝睡前「思緒狂冒」原因...秒入眠得這樣做



▲想法就像一盤盤迴轉壽司。（圖／記者黃士原攝）

文／陳建銘

每天總是有好多好多想法，想法就像一盤一盤迴轉壽司，轉啊轉啊轉，這盤是鮭魚、鮪魚、松葉蟹、玉子燒、很豐富。那麼，為什麼白天的時候，並不會覺得想法很多，反而總是到晚上要睡覺的時候，就覺得想法一直一直跑出來。

白天的時候，你或許在上班、在上課，注意力會盯著鮭魚看、或是盯著鮪魚看，其他盤子轉過去，並不會特別去注意；晚上的時候，並沒有特別要注意什麼，所以每一個盤子轉過去，就會看一下，是鮭魚啊、是干貝啊、是花壽司，好多好多種，迴轉壽司轉轉轉，腦子也跟著盯著盤子轉轉轉。

結果睡前胡思亂想就更睡不著啊。

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▲如果決定要睡覺，就要好好做「睡覺」這件事。（圖／取自免費圖庫pixabay）

怎麼辦呢？

你想起了：「想法不受控制，能控制的是注意力。」

所以，如果你決定要睡覺了，就要好好做睡覺這件事，把注意力放在「做什麼」能夠幫助睡眠，就不要再注意一盤又一盤的壽司了。

所以，迴轉壽司還是轉轉轉，而你的注意力，繼續注意放鬆、注意呼吸，不小心眼睛看到了盤子，啊，是玉子燒，「想吃嗎？想吃嗎？」你決定要睡覺了，還是繼續注意放鬆、注意呼吸。不管盤子是什麼。盤子又轉過來，這次是干貝喔，「想吃嗎？想吃嗎？」你決定要睡覺了，還是繼續注意放鬆、注意呼吸。不管盤子是什麼。

迴轉壽司轉轉轉，心如止水靜靜靜。

本文經授權轉自：自律神-陳建銘中醫師