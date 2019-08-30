懷孕多吃≠胎兒大！醫揭「養好胎」這樣做...母體2點才是關鍵



▲胎兒小時候大隻，出生也會大隻？（圖／取自免費圖庫Pixabay）



文／烏恩慈

越來越多的文獻推翻了「小時候胖不是胖」的迷思，兒童肥胖確實影響到日後長大成人的健康狀態，而且小時候胖很可能長大也是胖。那各位肚子裡的寶貝呢？胎兒小時候大隻，出生也會大隻嗎？養胎難道真的不能輸在起跑線？

「食慾不振、剛懷孕我什麼都吃不下，我的寶會不會被我餓死？」

「同樣懷孕八個月，隔壁阿美的小孩大我一百克。我該怎麼追上去？」

「離預產期還有一個月已經這麼大了，我會不會養出巨嬰？」

超音波是產科醫師的體重機，利用胎兒的三圍（頭圍、腹圍、腿骨長）我們不用隔肚喊價，憑手感和肚子大小臆測胎兒目前體重。滿三個月的胚胎終於可以改名稱為「胎兒」，身高五公分體重未滿百克，妳已經可以在螢幕上看到不斷彈跳。這個時期妳的可能食慾差，體重甚至減輕，週遭的人包含妳自己會開始給壓力。但其實這個時候胎兒並不需要額外的熱量，妳要注意的是讓自己心情愉快，避免低血糖。



▲滿三個月時，孕婦要讓自己心情愉快，避免低血糖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

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五個月是胎兒器官生長期， 雖然孕期已過半但20週的寶寶大約才300克，個體之間的差異不大，也就是說前段班的寶可能也只領先幾十克，所以真的不用太在意名次；七個月的胎兒終於破千了！妳的肚子再也藏不住，所有的路人會對你的「品肚論肚」。肚子的大小成了茶餘飯後的話題，但講述的白話一些，你腹部增加的脂肪、腹腔內的脹氣目測都超過1公斤了。

「品肚」是最不科學也最不禮貌的方式！八個月的胎兒體重約1,800克，剩下的孕期長短因個案而異，胎兒體重增加的幅度從一週100克到一週500克都有可能，媽媽的體重此時也快速增加，妊娠紋、呼吸困難、腰酸背痛等症狀也因此明顯。

到底增加的體重有多少是分給胎兒，哪些是媽媽留下來？關鍵還是在於後期胎盤功能的好壞。也因為這個時其胎兒快速成長，鐵質的需求也大幅增加。

那麼一系列的超音波評估在懷孕過程中的意義是否不大呢？的確，曾在歐美國家產檢的媽媽們會發現，醫院提供的超音波只有重點三次（初期唐氏症、高層次超音、35週看胎位）。現行台灣每次產檢，大部分的院所皆會提供超音波的檢查，除了讓父母更有臨場感、更有親子互動的感覺，也有助於醫師了解胎兒生長的曲線是不是合里，提早發現胎盤功能不良，胎兒生長遲滯或血糖控制不良產生巨嬰等狀況，用意本不是增加父母對胎兒體重的焦慮感。



▲八個月時，媽媽體重也快速增加，妊娠紋、呼吸困難、腰酸背痛等症狀都來。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

當我們發現孕過一半，胎兒體重才長了1/10時，擔心他「長很慢」的焦慮就可以拋諸腦後，了解胎兒體重成長是如此的「大器晚成」後，其實很多迷思就可以迎刃而解。接近一半胎兒的重量是在最後兩個月增加的，有時候不是你特別「吃了什麼」他就長得比較快，而是剛好你就在這個體重爆發的階段吃了某種食物，即使你沒「吃什麼」他也會長很快。

其實胎兒的大小主要還是和遺傳、母體胎盤的功能最有關聯性，坊間流傳的飲食偏方也許更有道理，但難以獲得科學驗證，狂吃某種單一食物也有營養不夠全面的疑慮。

要「養胎」不如「養成」良好的飲食習慣，早期孕吐食慾不振時，不必勉強多吃。食慾好的時候多吃蔬菜、多喝水、蛋白質吃夠、澱粉要有。不過度迷思單一食物，均衡飲食才是王道。

妳的胎兒生長曲線也「合理」嗎？也曾費盡心力養胎嗎？和大家分享一下吧！

本文經授權轉自：烏烏醫師