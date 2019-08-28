開學備戰腸病毒　醫提醒預防關鍵：肥皂洗手「乾洗手沒用」

▲防範腸病毒勤洗手。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

即便在暑假期間，國內仍處於腸病毒流行高峰期，而接下來準備開學，疾管署預期會再有一波疫情出現。醫師提醒，預防腸病毒重點在於手部衛生，許多家長可能會幫孩子準備乾洗手，但是酒精無法殺死腸病毒，預防效果也不裡想，還是應該要用肥皂洗手。而孩子若罹患腸病毒，更要注意4大重症前兆，一旦發生一定要趕緊送大醫院就醫。

根據疾病管制署最新監測，今年國內腸病毒門急診就診人次走勢在七月中旬達到最高峰，之後幾週都是下降、持平，未脫離流行高峰狀態，但值得注意得是，上週腸病毒疫情已經出現上升趨勢，且接近夏季流行最高峰，接下來開學，學童間互動頻繁接觸，依據往年經驗恐怕會再有一波疫情。

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基隆長庚醫院兒科主治醫師廖穗綾指出，門診臨床觀察，不少家長會認為乾洗手很方便，但是乾洗手成分以酒精為主，腸病毒沒有外套膜，並不容易被酒精殺死，還是建議一定要養成用肥皂洗手的習慣。





▲ 腸病毒重症病徵。（圖／翻攝自Facebook／疾病管制署 - 1922防疫達人）

根據疾管署資訊，腸病毒的傳染性極強，主要經由腸胃道（糞口、水或食物污染）或呼吸道（飛沫、咳嗽或打噴嚏）傳染，亦可經由接觸病人的分泌物而受到感染，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群。廖穗綾表示，小朋友玩在一起難以避免，建議家長可以提醒孩子避免口水接觸。

疾管署也提醒，一旦發現感染腸病毒的幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，應該儘速送往大醫院接受治療。