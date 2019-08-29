沒遺憾走完一生！專家：關鍵在於「誤解死亡」...這樣做能笑著面對



▲決定自己的去世方式看來簡單，實際上卻很難。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／廣橋猛

F先生在2017年4月被診斷出罹患食道癌。醫師說若不接受食道手術，總有一天食道會因腫瘤而堵塞，最終將無法進食，但是F先生不希望接受手術，因為覺得自己已經活夠久了，不想為了延命再去接受痛苦的治療。

F先生早年喪妻，一直都是獨居。住在附近的姪女有時會來照顧他，也會陪叔叔到附近的診所定期檢查身體。醫師曾詢問F先生希望怎麼度過這段時間，F先生表示想自然的活到最後，沒有痛苦的死去。

F先生每個月都會跟姪女一起去診所看診。經過一年後，雖然F先生體力逐漸衰退，但仍能自己打理做飯、洗澡等生活雜事。他笑著跟診所醫師說：「我早就該死了，但不知道為什麼還活到現在。」

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迎接初夏，F先生的體力也急遽衰退，最後連進食都變得相當困難。擔心的姪女利用長照保險的居家服務，請居家護理師與照顧服務員定期巡視獨居的F先生，幫助他打理生活。有天，F先生再也無法自行前往廁所了，F先生與姪女、診所醫師與居家護理師便一同商量未來的計畫。

醫師詢問F先生：「您可以像這樣繼續居家醫療，在家中度過最後一段人生，也可以進入安寧病房。您想要怎麼做呢？」F先生表示：「到現在我能在家裡自己生活，都要感謝我的姪女跟幫助我的人。不過我也開始對自己在家生活感到不安，也不想再讓各位擔心了。我想，就按一開始的計畫到安寧病房住院吧。」因姪女一開始就決定尊重F先生的意願，所以立即聯絡醫師，很快便入院。

入院後的F先生向安寧醫師說：「我已經很努力了，之後就讓我毫無痛苦的走吧。」臥床不起的F先生把所有事情都委託給病房的護理師，從排泄到入浴都請他們照顧，來探望的姪女也放心許多。不久後，F先生開始發燒，醫師用退燒藥等藥物盡量讓他不會感到痛苦。還好，F先生到最後一刻都沒有感覺到疼痛，像是睡著般去世。

姪女流著淚訴說感謝之意：「一切都照叔叔的意思做決定，我已經沒有遺憾了。真的非常謝謝各位。」

關鍵：在事前談論死亡

F先生能夠毫無痛苦、在自己接受的情形下度過最後一段人生，最重要的因素就是「能夠自己決定死亡前的生活」這件事。具體上就是想要接受什麼樣的治療、想在哪裡度過。F先生只希望可以自然死去並緩和病痛，幸運的是也有能夠輔助他確實達成這些願望的診所與醫師。

另外，他也表示想要盡量在自家度過，直到最後難熬的時期才進入安寧病房，並做了長照保險或入院事前申請等準備。有時候人的想法可能在中途就改變，所以醫師才會在最後再次確認是否要住院，不過以F先生來看，他的願望始終如一。



▲死亡一直是人們避諱的話題之一。（圖／達志示意圖）

像F先生這樣事先決定自己的死法，看來簡單，實際上卻是很難的事。想像自己總有一天會離開，然後在事前就與別人商量，可能會為精神帶來負擔。

若沒有事先談論過這些事，當事態改變時就必須當場決定下一步怎麼走，這時候想必病患與家屬都會很慌張，無法冷靜下來思考吧？ 當病患年事已高，常發生依照家屬的意見來決定的情況，如此一來，當病患過世後，家屬真的不會後悔嗎？

若生病了，想接受什麼樣的治療呢？當死亡即將來臨，想在什麼地方度過餘生、走完人生最後一途呢？ 藉由當事人能接受的形式讓人生落幕，是雙方不會留下遺憾的條件。自己人生的結束方法，你不會想自己決定嗎？要不要試著先商量看看呢？

本文摘自《不留遺憾的臨終照護》／廣橋猛（日本永壽綜合醫院安寧病房長）／大是文化出版