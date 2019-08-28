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爸只是我一人的嗎？舞台劇「小草」　15位家庭照顧者道心酸

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▲家庭照顧者舞台劇「小草」。（圖／記者嚴云岑攝）

▲「爸只是我一人的嗎？」小草舞台劇，15位家庭照顧者演自己。（圖／記者嚴云岑攝，下同）

記者嚴云岑／台北報導

「爸爸只是我一個人的嗎？」新北市家庭照顧者關懷協會今（28）日推出舞台劇「小草」，由15位家庭照顧者擔任演員，透過戲劇呈現照顧路上的酸甜苦辣，短短30分鐘的演出中，有人剛開場就紅了眼眶。照顧智能障小孩20多年的小雯更提到，參加工作坊後，覺得被理解與支持，「終於有人懂我了。」

「小草」是由新北市照協與家庭果陀劇場、遠雄人壽合作「說你我故事，演你我故事」工作坊成果，由15位家庭照顧者經過12周排練，用每個人的照顧故事作為原料，淬煉出屬於家庭照顧者的舞台。

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家庭照顧者舞台劇「小草」。（圖／記者嚴云岑攝）

▲枕頭象徵照顧者重重壓力。

果陀劇場導演蔡櫻茹回憶排練過程表示，「我第一次當心靈導師。」家庭照顧者可塑性高，但也有滿滿的心緒要分享，因此在戲劇中安排了「互丟枕頭」橋段，在演戲過程中，一併抒發壓力，「他們真的很需要一個出口」。

照顧爸爸9年的陳小姐，在「小草」中飾演照顧者內心拉鋸戰的惡魔，但現實生活中，她卻是責任一肩扛的全職照顧者。陳小姐提到，自己是家中老二，上有姐姐、下有弟弟，但在父親中風左側偏癱之時，弟弟卻丟下一句「久病無孝子」，從此不聞不問，姐姐也只提供金錢支援。

▲家庭照顧者舞台劇「小草」。（圖／記者嚴云岑攝）

▲照顧者將生活血淋淋搬上舞台。

陳小姐說，一開始照顧爸爸時，她經常不知所措，後來逐漸找到餵食、洗澡、復健方法與步調，仍會因父親的「大小聲」備感壓力，「有時我都很想問，爸爸只是我一個人的嗎？」所幸後來參加了戲劇工坊，有了照服員短暫到家中照顧爸爸，她終於能短暫「做自己」，人生又重燃一絲希望。

新北市家庭照顧者關懷協會理事長陳穎叡提到，「藝術是最好的治療方法，能讓照顧者把心思重新拉回自己身上。」今年是第二屆舉辦戲劇工作坊，協會另有繪畫、舞蹈、精油舒壓等工作坊，讓照顧者能在24小時高壓下短暫喘息，充電後重新回歸家庭。

「我們創作這部戲，是希望用自身經驗，讓民眾反思照顧議題。」陳小姐補充，劇中的台詞「你以為我是超人嗎？」「我也想要自由」、「我每天都像陀螺」，都是照顧者經常說的話。「小草」的成功不是定義在演出結果如何，而是排練過程中彼此的鼓勵與支持，賦予照顧另一層意義。

▼小草15位演員大合照。

▲家庭照顧者舞台劇「小草」。（圖／記者嚴云岑攝）

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關鍵字： 家庭照顧者 小草 舞台劇 果陀劇場 新北市家庭照顧者協會
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