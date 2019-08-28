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球球只排第4！網票選「國民男、女友YouTuber」Top5　你的愛上榜沒

點評:小編同事看到胡椒嗨爆了！！！
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博恩摔出前3！網票選「國民男、女友Youtuber」Top5　你愛的上榜沒。（圖／公關提供）
▲網友票選出2019年度國民女友YouTuber，第1名是超辣蕾菈。（圖／公關提供，下同）

 記者李佳蓉／綜合報導

時尚交友App《weTouch》 28日公布2019年度國民男友、女友YouTuber榜單！男、女網友們紛紛票選出自己心中的夢中情人。女YouTuber第1名由身材火辣、個性率真的OO奪下，但讓人意外的是過去一直討論度很高的「學霸網紅」愛莉莎莎竟跌出榜外；至於男Youtuber方面，上榜名單風格差很大，無論是幽默風趣、或是溫柔疼妹妹的男網紅分居前3名，你喜歡的有上榜嗎？

哪位女YouTuber最讓人有戀愛感呢？根據網友票選2019年度「最佳國民女友YouTuber」結果出爐，第1名由身材火辣的蕾菈（Lyla）奪下，第2名則是擁有甜美外貌的瑀熙，面對兩位性感十足的YouTuber，一票男網友都不禁坦承想親密接觸發生一夜情。而自然率真的本本則排第3名，其次為呆萌可愛的球球，兩人都讓男網友想「抱緊處理」，第5名則由宅男女神解婕翎奪下。

令人意外的是，在PTT論壇上有不少討論人氣的愛莉莎莎，雖也在榜單內但僅排名第9，其他如滴妹、咪妃、艾瑞絲、白癡公主都有上榜。其中，活潑又知性的滴妹最讓男性感到「怦然心動」的感覺，認為若可以與滴妹交往，就想重嚐初戀的滋味一般。

博恩摔出前3！網票選「國民男、女友Youtuber」Top5　你愛的上榜沒。（圖／公關提供）
▲最佳國民男友YouTuber，前3名依序為阿滴、胡椒和酷炫。

至於誰又最讓女網友心動不已，男友感最高？2019年度「最佳國民男友YouTuber」第1名由溫柔又疼妹妹的阿滴，擄獲單身女網友的心，讓人想被他擁抱保護。《狠愛演》的胡椒竄起排名第2，第3名則是《反骨男孩》團長酷炫，幽默風趣的兩人吸引女生想隨時相伴在旁被哄笑。第4名則是帥氣的廉傑克曼，而才貌雙全的博恩意外落入第5名，有部分女性就表示，博恩不是男友首選，但若是結婚對象則會考慮。

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另外，話題人物的孫生、館長、Joeman，以及《狠愛演》的牛排和以實況主出名的Toyz也都在榜單中。相較男網友的積極，女生對於心中第1的國民男友相對害羞，牽牽手就能滿足，選擇的一日約會內容也不外乎是看電影、享受美食，而如果是踏青行程，則最想和牛排在大自然中約會。但若有機會發展「親密關係」，女網友紛紛表示會選擇《反骨男孩》孫生。

博恩摔出前3！網票選「國民男、女友Youtuber」Top5　你愛的上榜沒。（圖／公關提供）
▲網友票選國民男、女友YouTuber排名。

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